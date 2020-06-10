Экономика
News.ruПремьер Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года
Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию страны до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 08:28, Ашберн
Общество
Американская экономика вошла в рецессию
Пик активности в американской экономике достигнут еще в феврале этого года, сообщает группа специалистов из комитета по датировке деловых циклов в США.
Evo-rus.com 02:20
Армия и оружие
В США на учениях потеряли гиперзвуковую ракету
Испытательный образец гиперзвуковой ракеты случайно отделился от самолета-носителя в ходе летных учений в США, но вовремя был уничтожен, 9 июня сообщает американский журнал Aviation Week.
ИА Красная Весна вчера в 18:00
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Происшествия
Михаил Ефремов отправлен под домашний арест после смертельного ДТП
Kazanfirst.ru вчера в 14:49
Происшествия
На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства.
Интерфакс вчера в 15:05
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт в Симферополе.
Lenta.ru 07:53
Кино
Появился тизер экранизации «Мы» Замятина от братьев Андреасян
Игромания.ру 07:51
Здоровье
Коронавирус добрался до Минфина Алтайского края
Заболели два сотрудника структурного подразделения ведомства Два сотрудника автономного учреждения "Алтайский центр финансовых исследований" заболели коронавирусом, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".
АМИТЕЛ 05:40
Общество
В Ивановской области ожидаются грозы и град
Согласно прогнозам синоптиков, в период с 11 по 13 июня в Ивановской области ожидаются грозы, дожди, местами – град.
IvanovoNews 08:19
Общество
Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил Собянин
"В июне смертность будет гораздо ниже, эпидемия пошла на убыль, и мы сегодня, в июне, спасаем тех людей, которые заболели у нас еще в мае месяце, борются врачи за каждую жизнь", - сказал Собянин.
РИА Новости 08:03
Футбол
Бывший спортдир «Енисея»: Аленичев любил «прибухнуть»
Бывший спортивный директор ФК «Енисей» (Красноярск) Денис Петровский считает, что Аленичев не вправе осуждать Ефремова, потому что сам испытывает слабость к алкоголю.
ГЛАС.RU 04:09
Политика
ВЦИОМ: Сторонники основных партий поддерживают поправки в Конституцию
Большая часть сторонников КПРФ, которые планируют принять участие в голосовании, высказываются за предложенные изменения.
Российская газета 05:00
Здоровье
Медики начнут обследовать пожилых иркутян на дому
Уже с 13 июня медицинские бригады начнут обследовать пожилых жителей Иркутска на дому.
КП - Иркутск 04:07
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
В рейтинг лучших университетов мира вошли 28 российских вузов
В рейтинг 1000 лучших университетов мира QS World University Rankings 2021 вошли 28 российских вузов.
Rambler News Service 04:56
Гаджеты
Назван самый популярный в России смартфон. Он стоит 16 тысяч рублей
Самой продаваемой в России моделью смартфона стал Samsung Galaxy A51 с 64 Гб памяти - такой аппарат продается по цене от 16 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 08:23
Кино
Бекмамбетов снимет пять screenlife-фильмов для Universal
Adindex.ru 06:26
Политика
Президент Турции попросил Путина разрешить россиянам отдых в Турции
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил турецкой прессе, что ведет переговоры с российским лидером по поводу приезда туристов.
Тонкости туризма 05:09
Происшествия
В столице задержаны участники шествия «Бессрочного протеста»
В Москве задержали участников шествия «Бессрочного протеста» Дмитрия Иванова, Эмиля Юнусова, Матвея Александрова и Олега Дзунцева.
Росбалт 08 июня в 16:00
Политика
Кедми заявил, что 2020 год станет концом гегемонии США
Яков Кедми уверен, что 2020 год станет концом американской гегемонии.
ФАН 08 июня в 13:51
Космос
В ОКБ «Факел» испытали новые возможности двигателя СПД-140Д
Специалисты входящего в состав Роскосмоса калининградского предприятия ОКБ «Факел» провели успешные испытания одновременной работы двух двигателей СПД-140Д.
AstroNews.ru 00:29
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Стриминговая платформа HBO Max убрала оскароносный фильм "Унесенные ветром" из-за расового подтекста.
Piter.tv 00:27
Общество
Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в мае за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:00
Политика
Обвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете комбатанта
Иммунитет комбатанта не может распространяться на обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, заявил на слушаниях суда в Нидерландах прокурор Вард Фердинандуссе.
Взгляд.ру 06:18