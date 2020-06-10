Экономика

News.ruNews.ruПремьер Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию страны до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
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Мишустин утвердил стратегию энергетической безопасности РФ до 2035 года

Российская газета08:10

Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года

Газета.Ru08:04

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

РИА Новости08:02

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

ТАСС07:58

Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года

RT на русском07:55

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035-го года

РЕН ТВ07:50

Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года

Известия07:43
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 08:28, Ашберн
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
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Общество

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ФСБ предотвратила теракт в Симферополе.
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

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Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил Собянин

"В июне смертность будет гораздо ниже, эпидемия пошла на убыль, и мы сегодня, в июне, спасаем тех людей, которые заболели у нас еще в мае месяце, борются врачи за каждую жизнь", - сказал Собянин.
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Бывший спортивный директор ФК «Енисей» (Красноярск) Денис Петровский считает, что Аленичев не вправе осуждать Ефремова, потому что сам испытывает слабость к алкоголю.
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ВЦИОМ: Сторонники основных партий поддерживают поправки в Конституцию

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Медики начнут обследовать пожилых иркутян на дому

Уже с 13 июня медицинские бригады начнут обследовать пожилых жителей Иркутска на дому.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил турецкой прессе, что ведет переговоры с российским лидером по поводу приезда туристов.
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В столице задержаны участники шествия «Бессрочного протеста»

В Москве задержали участников шествия «Бессрочного протеста» Дмитрия Иванова, Эмиля Юнусова, Матвея Александрова и Олега Дзунцева.
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В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

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Кедми заявил, что 2020 год станет концом гегемонии США

Яков Кедми уверен, что 2020 год станет концом американской гегемонии.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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