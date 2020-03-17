Экономика

РБКРБКМишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — сказано в постановлении правительства. Мишустин также поручил Пенсионному фонду проинформировать территориальные органы для последующего увеличения пенсий.
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Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля

РБК10:32

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Российская газета07:59

В России вырастут социальные пенсии

URA.Ru09:12

Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Интерфакс08:25

Правительство утвердило коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

ТАСС08:17

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Национальная служба новостей08:15

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

РИА Новости10:13
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Общество

«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Ведомости 04:00
Общество

В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
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Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
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Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Общество

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс 09:25
Энергетика

Путин удивился росту цен на бензин

Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
РИА Новости 10:05
Политика

На Украине назначили генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил парламентариев согласовать кандидатуру Венедиктовой, отметив, что впервые в истории независимой Украины генпрокурором может стать женщина.
Lenta.ru 04:08
Политика

Путин призвал россиян не закупать продукты впрок

"Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", - обратил внимание глава страны в ответ на слова премьер-министра Михаила Мишустина, который доложил, что ситуация с поставками товаров в российские магазины стабильная.
Газета.Ru 11:02
Общество

Ресторанам и кафе рекомендовали не пускать простуженных россиян

Минпромторг разослал рекомендации ресторанам и кафе по работе в условиях профилактики коронавирусной инфекции.
Интерфакс 10:04
Здоровье

В Тверской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

Врачи считают удовлетворительным состояние двух жителей Тверской области, у которых после поездки за рубеж диагностировали коронавирус, сообщил РИА Новости представитель областного правительства со ссылкой на минздрав региона.
РИА Новости 11:19
Общество

В России начали испытывать вакцину от коронавируса

В России начали испытывать вакцину от коронавируса. Опыты проводят Ученые ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Piter.tv 09:36
Хоккей

КХЛ приостановила чемпионат до 10 апреля из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение приостановить второй этап чемпионата до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте лиги.
Rambler News Service 08:44
Общество

По данным ВОЗ, коронавирусом за сутки заразилось 14 тысяч человек

По информации ВОЗ, опасным вирусом за сутки заразилось четырнадцать тысяч человек. Почти все заболевшие были установлены за пределами Китая.
Evo-rus.com 11:34
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru 11:15
Общество

Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам

«КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля. На месяц стал бесплатным онлайн-сервис more.tv.
BFM.ru 07:20
Авто

Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook

Как сообщает пресс-служба компании, мировая презентация Kia Sorento нового поколения пройдёт 19 марта 2020 года в формате прямой трансляции в социальной сети Facebook.
Тарантас Ньюс вчера в 06:53
Общество

Газета «Ведомости»: В Москве в ближайшее время может быть введен режим ЧС

В Москве, как пишет газета «Ведомости», в ближайшее время может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, а город будет закрыт на въезд.
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Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать

В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Вокруг ТВ вчера в 12:44
Экономика

Строительство дорог в России могут приостановить из-за коронавируса

Строительство крупных дорог в России могут отложить из-за ситуации с коронавирусом и необходимости в наличии финансов для борьбы с инфекцией, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к кабмину.
Газета.Ru 01:38
Общество

Роскомнадзор предупредил о мошеннических рассылках о коронавирусе

В интернете на фоне вспышки коронавируса активизировались кибермошенники, рассылающие фейковую информацию с целью кражи персональных данных, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Rambler News Service 10:19
Здоровье

Жительница Ярославля заразилась коронавирусом на отдыхе

Как сообщалось ранее, в Ярославле официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Эхо76 - Ярославль 10:42
Космос

Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной

Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Взгляд.ру 08:58
Политика

Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым

Известия 08:26
Религия

РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
ТАСС 03:34
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 08:59
Шоу-бизнес

Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу

Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.
OAnews вчера в 04:25
Футбол

УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на конец июня

По информации издания, решающий матч плей-офф Лиги чемпионов может пройти 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня.
Газета.Ru 09:27
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Американская актриса русского происхождения Ольга Куриленко заявила, что стала жертвой эпидемии COVID-19, более известного как коронавирус.
KM.ru вчера в 02:45
Общество

Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств.
РБК 09:11
Финансы

В России начали расти ставки по вкладам

Из-за падения курса рубля и роста доходности долговых инструментов, некоторые российские банки решили увеличить ставки по вкладам.
Накануне.Ru вчера в 19:35
Как работают Яндекс.Новости?
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