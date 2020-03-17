Экономика
РБКМишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — сказано в постановлении правительства. Мишустин также поручил Пенсионному фонду проинформировать территориальные органы для последующего увеличения пенсий.
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Общество
«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус
В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса
"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России достигло 114
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
Политика
На Украине назначили генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил парламентариев согласовать кандидатуру Венедиктовой, отметив, что впервые в истории независимой Украины генпрокурором может стать женщина.
Политика
Путин призвал россиян не закупать продукты впрок
"Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", - обратил внимание глава страны в ответ на слова премьер-министра Михаила Мишустина, который доложил, что ситуация с поставками товаров в российские магазины стабильная.
Общество
Ресторанам и кафе рекомендовали не пускать простуженных россиян
Минпромторг разослал рекомендации ресторанам и кафе по работе в условиях профилактики коронавирусной инфекции.
Здоровье
В Тверской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Врачи считают удовлетворительным состояние двух жителей Тверской области, у которых после поездки за рубеж диагностировали коронавирус, сообщил РИА Новости представитель областного правительства со ссылкой на минздрав региона.
Общество
В России начали испытывать вакцину от коронавируса
В России начали испытывать вакцину от коронавируса. Опыты проводят Ученые ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Хоккей
КХЛ приостановила чемпионат до 10 апреля из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение приостановить второй этап чемпионата до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте лиги.
Общество
По данным ВОЗ, коронавирусом за сутки заразилось 14 тысяч человек
По информации ВОЗ, опасным вирусом за сутки заразилось четырнадцать тысяч человек. Почти все заболевшие были установлены за пределами Китая.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Общество
Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам
«КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля. На месяц стал бесплатным онлайн-сервис more.tv.
Авто
Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook
Как сообщает пресс-служба компании, мировая презентация Kia Sorento нового поколения пройдёт 19 марта 2020 года в формате прямой трансляции в социальной сети Facebook.
Общество
Газета «Ведомости»: В Москве в ближайшее время может быть введен режим ЧС
В Москве, как пишет газета «Ведомости», в ближайшее время может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, а город будет закрыт на въезд.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Экономика
Строительство дорог в России могут приостановить из-за коронавируса
Строительство крупных дорог в России могут отложить из-за ситуации с коронавирусом и необходимости в наличии финансов для борьбы с инфекцией, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к кабмину.
Общество
Роскомнадзор предупредил о мошеннических рассылках о коронавирусе
В интернете на фоне вспышки коронавируса активизировались кибермошенники, рассылающие фейковую информацию с целью кражи персональных данных, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Здоровье
Жительница Ярославля заразилась коронавирусом на отдыхе
Как сообщалось ранее, в Ярославле официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Космос
Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной
Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Политика
Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Шоу-бизнес
Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу
Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.
Футбол
УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на конец июня
По информации издания, решающий матч плей-офф Лиги чемпионов может пройти 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Американская актриса русского происхождения Ольга Куриленко заявила, что стала жертвой эпидемии COVID-19, более известного как коронавирус.
Общество
Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств.
Финансы
В России начали расти ставки по вкладам
Из-за падения курса рубля и роста доходности долговых инструментов, некоторые российские банки решили увеличить ставки по вкладам.