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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян за путешествия внутри страны, передает РИА "Новости". Правительство выделит Ростуризму 15 млрд рублей на реализацию этой меры поддержки. Программа начнет работать в августе.В источнике
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РИА Новости

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тысяч рублей за поездки по России

РИА Новости22 июля в 09:35
РБК

Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд руб

РБК22 июля в 08:45
Будущее России. Национальные проекты

Кешбэк за туры по РФ смогут получить до 3 млн человек

Будущее России. Национальные проекты22 июля в 07:47
Известия

Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России

Известия22 июля в 08:10
РЕН ТВ

Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

РЕН ТВ22 июля в 07:45
Российская газета

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Российская газета22 июля в 07:44
Интерфакс

Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ

Интерфакс22 июля в 07:57
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В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

Лайнер иранской авиакомпании Mahan Air, к которому в небе над Сирией приблизились два истребителя, благополучно приземлился в аэропорту Бейрута (столица Ливана), высадил пассажиров (некоторым из них потребовалась медицинская помощь - прим ред.), дозаправился и вылетел в Тегеран.
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Российская газета18:51
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Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUMвчера в 21:57
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM22 июля в 15:47
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МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Известия17:01
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В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения

Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор22 июля в 03:40
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Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность

Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то Минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскмоу производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM17:04
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Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ruвчера в 03:03
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Volkswagen отзывает в России автомобили Passat 20-летней давности

Причина отзыва: на некоторых Passat B5 с отделкой обода рулевого колеса деревом и фронтальной подушкой безопасности водителя фирмы Takata существует вероятность того, что в случае ДТП удерживающая система сработает не с максимальной эффективностью.
Автостатвчера в 09:17
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Парламент Хорватии одобрил новый состав правительства страны

Парламент Хорватии одобрил предложения по созданию кабинета министров, внесенные в четверг премьер-министром, лидером победившей на парламентских выборах партии "Хорватское демократическое содружество" Андреем Пленковичем, получившим от президента страны Зорана Милановича мандат на формирование нового правительства.
ТАСС18:52
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