Экономика
Газета.RuМишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян за путешествия внутри страны, передает РИА "Новости". Правительство выделит Ростуризму 15 млрд рублей на реализацию этой меры поддержки. Программа начнет работать в августе.
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Кешбэк за туры по РФ смогут получить до 3 млн человек
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Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ
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