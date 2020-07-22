Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян за путешествия внутри страны, передает РИА "Новости". Правительство выделит Ростуризму 15 млрд рублей на реализацию этой меры поддержки. Программа начнет работать в августе.
Читать в источнике
Комментировать114

Подробнее о событии

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тысяч рублей за поездки по России

РИА Новостивчера в 09:35

Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд руб

РБКвчера в 08:45

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Российская газетавчера в 07:44

Кешбэк за туры по РФ смогут получить до 3 млн человек

Будущее России. Национальные проектывчера в 07:47

Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

РЕН ТВвчера в 07:45

Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России

Известиявчера в 08:10

Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ

Интерфаксвчера в 07:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

РИА Новости 14:02
379
Энергетика

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
67
Кино

Джеймс Кэмерон уже восхищен тем, каким получается «Аватар 2»

В интервью Toronto Sun режиссер не скрывает радости от того, что фильм получается соответствующим задуманному: Я работаю с кадрами со съемок каждый день.
Popcornnews.ru 17:00
3
Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
350
Экономика

Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов

В среду агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленный источник написало, что Россия вновь вернулась к рассмотрению вопроса о хеджировании нефтегазовых доходов, чтобы защитить страну на случай падения цен.
РИА Новости 05:48
64
Армия и оружие

Погребинский: Россия разгромит Украину без танков и войны

По собственной инициативе Россия не станет затевать военных действий против Украины, потому что имеет невоенные, но эффективные, рычаги давления на Киев.
Южный Федеральный 05:07
2
Общество

Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ вчера в 13:48
481
Кино

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»

В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa 09:24
51
Общество

В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
РИА Новости 12:19
72
Общество

Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова

Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
773
Наука

Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан учеными из Британии

Ученые считают, что материал можно будет использовать при изготовлении легковесной брони, неразрушимых велосипедных замков и даже защитной одежды.
Live24 21 июля в 01:02
105
Наука

Учеными из Италии опровергнута одна из теорий вымирания неандертальцев

Ученые исследовали образцы сталагмитов, которые были обнаружены в пещерах Апулии в Италии и с их помощью реконструировали климат, преобладающий на данной территории.
Evo-rus.com вчера в 09:21
10
Общество

Власти Петербурга договорились об открытии ТЦ и ресторанов в городе

Газета.Ru 13:32
49
Происшествия

Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова

RT на русском вчера в 12:00
56
Происшествия

В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского

Несколько часов назад мужчина по имени Роман Скрыпник, который подозревается в угоне автомобиля, при задержании оказал сопротивление, угрожал гранатой и взял в заложники полицейского.
Коммерсантъ 09:32
569
Гаджеты

Стекло Gorilla Glass Victus выдерживает падение с двух метров

Игромания.ру 16:36
3
Политика

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 16:13
4,1K
Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
23
Здоровье

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
83
Наука

В Германии ученые используют концерт для изучения коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Guardian, исследование будут проводить на живом концерте исполнителя Тима Бенджко с участием около 4 тыс. человек.
ToDay News Ufa 14:08
6
Происшествия

Истребители F-15 опасно сблизились с пассажирским самолетом Ирана

Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за приближения иностранных истребителей, сообщает 23 июля SV News.
Известия 15:53
24
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
92
Общество

Рогозин заявил, что Россия и Китай намерены осваивать Луну вместе

Ранее Рогозин сообщил, что обсудил с китайскими партнерами сотрудничество в космосе, в том числе по лунной научной базе.
ТАСС 15:09
5
Общество

Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле

Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
Российская газета вчера в 18:42
15
Игры

Состоялся глобальный запуск MMORPG V4

К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 11:24
Экономика

Российский автозавод обязали отчитываться перед США

Минфин США вновь отложил введение санкций против группы ГАЗ в середине июля. Срок завершения сделок с ним продлен до 22 января 2021 года.
Lenta.ru 08:38
307
Экономика

Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году

Экономист Михаил Делягин считает возможным обвал курса доллара в текущем году.
Live24 15:04
34
Авто

В интернете опубликовали первые изображения Lada Vesta FL

Дизайнер Иван Десятниченко пофантазировал, каким мог бы стать электромобиль Lada Vesta FL.
Новые автомобили 00:07
29
Политика

Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд

Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.
Газета.Ru 16:00
Космос

«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новости 14:24
51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное