Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд руб

РБК08:45

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тысяч рублей за поездки по России

РИА Новости09:35

Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ

Интерфакс07:57

В кабмине назвали условия получения кешбэка за покупку туров по России

RT на русском08:04

Кешбэк за туры по РФ смогут получить до 3 млн человек

Будущее России. Национальные проекты07:47

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Российская газета07:44

Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России

Известия08:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Автоспорт

В Сильверстоуне могут пройти три гонки

Первая серия строенных этапов сезона Формулы 1 прошла успешно – за три недели команды провели две гонки в австрийском Шпильберге и одну в Венгрии.
F1news.ru 12:05
Общество

Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу

Ханты-Мансийский автономный округ последним из регионов РФ перешел на первый этап снятия ограничительных мер из-за COVID-19, следует из сообщения окружного оперативного штаба.
РИА Новости 12:49
9
Футбол

Шамиль Газизов: Не исключаю, что игроки «Спартака» окажутся в «Химках»

Наши игроки не только в одном клубе могут быть. Не исключаю возможности, что наши игроки там могут оказаться.
Спорт день за днем 14:57
Политика

Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 15:06
10
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве.
ТАСС 13:49
7
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" разошлись миром в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 15:10
Происшествия

СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, он же "Швед", — агент пятого департамента контрразведки СБУ — отдавал приказы об убийствах на территории ДНР, в том числе, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости 15:14
87
Политика

Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе

«Надеемся, что официальный Киев проявит политическую волю и будет неукоснительно соблюдать в полном объеме действующий с 21 июля 2019 года бессрочный режим прекращения огня и подписанные сегодня конкретные меры его контроля», — приводит агентство слова ведомства.
Известия 13:16
31
Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 13:07
23
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
28
Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
187
Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

BFM.ru 14:22
167
Политика

США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне

США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru 13:44
106
Кино

Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Кинотеатры после снятия ограничений начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, заявила министр культуры Ольга Любимова.
News.ru 12:49
22
Музыка

Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения

Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском вчера в 08:56
187
Общество

На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора

Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:57
75
Культура

«Союзмультфильм» создаст новый мультсериал на основе «Умки»

Игромания.ру 07:49
18
Авто

Lamborghini выпустили 10-тысячный кроссовер Urus

Итальянский автопроизводитель Lamborghini выпустил 10-тысячный кроссовер Urus.
Тарантас Ньюс 01:58
Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа

CT news 09:11
33
Футбол

«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы

"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru 14:47
Политика

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
839
Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
1,6K
Наука

Подтверждена теория мужской бисексуальности

В ходе исследования мужчинам демонстрировались эротические видео как с женщинами, так и с мужчинами.
ИнфоСМИ 11:41
82
Происшествия

В Москве на станции метро «Красные Ворота» погиб мужчина

РИА Новости 14:40
20
Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM 04:00
3,3K
Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
107
Авто

Tesla планирует обновить флагманские Model S и Model X

Компания Tesla работает над секретным проектом Palladium, подразумевающим серьёзное обновление 2-х «старших» моделей – кроссовера Tesla Model X и седана Tesla Model S. Под них же планируется модернизировать производственные линии на заводах во Фримонте и Неваде, сообщает издание «Electrek».
Тарантас Ньюс 10:05
1
Фигурное катание

Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой

Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
Pravda.Ru 05:58
2
Кино

HBO подтвердил производство приквела «Игры престолов»

Прежде чем HBO подтвердил старт кастинга, в блоге Recapped появилась информация, что создатели сериала ищут актрис на роли дочери и жены Визериса I Таргариена.
РБК 04:19
12
Политика

США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Госдепартамент ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его супруги Медни и дочерей Айшат и Хадижат.
Ведомости 20 июля в 12:23
3K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное