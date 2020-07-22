Экономика
Российская газетаКабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
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Автоспорт
В Сильверстоуне могут пройти три гонки
Первая серия строенных этапов сезона Формулы 1 прошла успешно – за три недели команды провели две гонки в австрийском Шпильберге и одну в Венгрии.
F1news.ru 12:05
Общество
Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу
Ханты-Мансийский автономный округ последним из регионов РФ перешел на первый этап снятия ограничительных мер из-за COVID-19, следует из сообщения окружного оперативного штаба.
РИА Новости 12:49
Футбол
Шамиль Газизов: Не исключаю, что игроки «Спартака» окажутся в «Химках»
Наши игроки не только в одном клубе могут быть. Не исключаю возможности, что наши игроки там могут оказаться.
Спорт день за днем 14:57
Политика
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 15:06
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве.
ТАСС 13:49
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" разошлись миром в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 15:10
Происшествия
СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, он же "Швед", — агент пятого департамента контрразведки СБУ — отдавал приказы об убийствах на территории ДНР, в том числе, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости 15:14
Политика
Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе
«Надеемся, что официальный Киев проявит политическую волю и будет неукоснительно соблюдать в полном объеме действующий с 21 июля 2019 года бессрочный режим прекращения огня и подписанные сегодня конкретные меры его контроля», — приводит агентство слова ведомства.
Известия 13:16
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 13:07
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru 13:44
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Кинотеатры после снятия ограничений начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, заявила министр культуры Ольга Любимова.
News.ru 12:49
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском вчера в 08:56
Общество
На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:57
Культура
«Союзмультфильм» создаст новый мультсериал на основе «Умки»
Игромания.ру 07:49
Авто
Lamborghini выпустили 10-тысячный кроссовер Urus
Итальянский автопроизводитель Lamborghini выпустил 10-тысячный кроссовер Urus.
Тарантас Ньюс 01:58
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru 14:47
Политика
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Наука
Подтверждена теория мужской бисексуальности
В ходе исследования мужчинам демонстрировались эротические видео как с женщинами, так и с мужчинами.
ИнфоСМИ 11:41
Происшествия
В Москве на станции метро «Красные Ворота» погиб мужчина
РИА Новости 14:40
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
Авто
Tesla планирует обновить флагманские Model S и Model X
Компания Tesla работает над секретным проектом Palladium, подразумевающим серьёзное обновление 2-х «старших» моделей – кроссовера Tesla Model X и седана Tesla Model S. Под них же планируется модернизировать производственные линии на заводах во Фримонте и Неваде, сообщает издание «Electrek».
Тарантас Ньюс 10:05
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
Pravda.Ru 05:58
Кино
HBO подтвердил производство приквела «Игры престолов»
Прежде чем HBO подтвердил старт кастинга, в блоге Recapped появилась информация, что создатели сериала ищут актрис на роли дочери и жены Визериса I Таргариена.
РБК 04:19
Политика
США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи
Госдепартамент ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его супруги Медни и дочерей Айшат и Хадижат.
Ведомости 20 июля в 12:23