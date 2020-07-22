Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Автоспорт В Сильверстоуне могут пройти три гонки Первая серия строенных этапов сезона Формулы 1 прошла успешно – за три недели команды провели две гонки в австрийском Шпильберге и одну в Венгрии.

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Футбол Шамиль Газизов: Не исключаю, что игроки «Спартака» окажутся в «Химках» Наши игроки не только в одном клубе могут быть. Не исключаю возможности, что наши игроки там могут оказаться.

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Политика США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля. 106

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Музыка Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы. 187

Общество На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 75

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Общество В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости». 1,6K

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Общество Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян. 107

Авто Tesla планирует обновить флагманские Model S и Model X Компания Tesla работает над секретным проектом Palladium, подразумевающим серьёзное обновление 2-х «старших» моделей – кроссовера Tesla Model X и седана Tesla Model S. Под них же планируется модернизировать производственные линии на заводах во Фримонте и Неваде, сообщает издание «Electrek». 1