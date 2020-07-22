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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян за путешествия внутри страны, передает РИА "Новости". Правительство выделит Ростуризму 15 млрд рублей на реализацию этой меры поддержки. Программа начнет работать в августе.В источнике
Подробнее о событии
Будущее России. Национальные проекты

Кешбэк за туры по РФ смогут получить до 3 млн человек

Будущее России. Национальные проекты22 июля в 07:47
РБК

Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд руб

РБК22 июля в 08:45
Известия

Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России

Известия22 июля в 08:10
РИА Новости

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тысяч рублей за поездки по России

РИА Новости22 июля в 09:35
РЕН ТВ

Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

РЕН ТВ22 июля в 07:45
Российская газета

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Российская газета22 июля в 07:44
Интерфакс

Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ

Интерфакс22 июля в 07:57
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Microsoft выпустит Xbox Series X в ноябре

Журналист Bloomberg Дина Басс сообщила в своем Twitter-аккаунте дату выхода новой игровой консоли Xbox Series X. По информации источника, точные даты релиза пока неизвестны.
Деловое.ТВвчера в 14:21
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В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

Лайнер иранской авиакомпании Mahan Air, к которому в небе над Сирией приблизились два истребителя, благополучно приземлился в аэропорту Бейрута (столица Ливана), высадил пассажиров (некоторым из них потребовалась медицинская помощь - прим ред.), дозаправился и вылетел в Тегеран.
Российская газета18:51
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Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ruвчера в 16:13
4,2K
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В Татарии главу районного исполкома подозревают в мошенничестве

Тукаевский район, Татария, 23 июля 2020, 14:51 — REGNUM В Татарии по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве возбудили уголовные дела в отношении директора ООО «Тукай Тепло-Газ» и главы исполкома Тукаевского муниципального района.
REGNUMвчера в 07:51
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Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа

По информации издания, некоммерческие организации и предприятия малого бизнеса нашей страны имеют возможность получить специальную выплату в размере 15 000 рублей до 15 августа текущего года.
Лезги газетвчера в 18:02
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компаниявчера в 08:55
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