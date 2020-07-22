Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян за путешествия внутри страны, передает РИА "Новости". Правительство выделит Ростуризму 15 млрд рублей на реализацию этой меры поддержки. Программа начнет работать в августе.
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Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ

Интерфакс22 июля в 07:57

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тысяч рублей за поездки по России

РИА Новости22 июля в 09:35

Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд руб

РБК22 июля в 08:45

Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России

Известия22 июля в 08:10

Кешбэк за туры по РФ смогут получить до 3 млн человек

Будущее России. Национальные проекты22 июля в 07:47

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Российская газета22 июля в 07:44

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Газета.Ru22 июля в 10:49
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В Роскачестве рассказали, как выбирать мороженое

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Помпео допускает привлечение России к противостоянию с Китаем

Ранее госсекретарь говорил о важности создания альянса нового формата против Китая.
Моя Москва.онлайн 00:36
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Политика

Дегтярев: к организации последних митингов в Хабаровском крае причастны иностранные граждане

Новый глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что к организации протестов причастны иностранцы.
BFM.ru 02:39
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Общество

Власти Петербурга договорились об открытии ТЦ и ресторанов в городе

Газета.Ru вчера в 13:32
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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 21 июля в 03:27
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Политика

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Слово и Дело вчера в 12:20
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Экономика

В РФ предлагают ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения предложил член Общественной палаты России, глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.
РЕН ТВ 00:11
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Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
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Здоровье

249 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

На 23 июля в Свердловской области у 18 733 человек выявлен коронавирус COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:01
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Путешествия

Крым принял первый миллион туристов

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Футбол

Серия А показала новый мяч на следующий сезон

Пресс-служба Серии А опубликовала в твиттере фото нового мяча под названием Nike Flight на следующий сезон.
Sport24.ru вчера в 23:14
Происшествия

В Ленобласти ищут вандалов, осквернивших могилу

Гатчина, Ленинградская область, 24 июля 2020, 09:51 — REGNUM В Гатчинском районе Ленинградской области ищут вандалов, которые раскопали могилу и повредили гроб.
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия вчера в 22:41
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Здоровье

Около четверти россиян сталкиваются с трудностями при покупке лекарств

Основные трудности с приобретением лекарственных препаратов связаны с нехваткой денежных средств на покупку, а также с отсутствием необходимых препаратов в аптечной сети.
Evo-rus.com 01:52
Футбол

Сын Зидана покинет «Реал», Лунин вернется из аренды в «Овьедо»

Другой вратарь «Реала» — Андрей Лунин — вернется из аренды в «Овьедо» и станет сменщиком Тибо Куртура.
Спорт-Экспресс 01:15
Здоровье

Глава Тавды заявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в городе

Об ухудшении эпидобстановки в Тавде заявил мэр города Виктор Лачимов.
Регион online вчера в 14:55
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Происшествия

В Москве задержали 13 участников массовой драки

Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
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Политика

Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского

Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Известия вчера в 22:56
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Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше всего разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
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Армия и оружие

США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия.
РБК вчера в 15:47
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Политика

Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас трудные времена из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:10
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Единоборства

Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом-младшим

Майк Тайсон, 54 года, встретится с 51-летним Роем Джонсом-младшим 12 сентября. Тяжеловесы будут сражаться с негабаритными перчатками.
Newsinfo вчера в 17:48
Общество

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости вчера в 06:57
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Общество

Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия вчера в 08:29
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Кино

Disney перенесла «Аватар 2» на 2022 год и другие картины

Корпорация The Walt Disney Company заявила о переносе фильма «Аватар 2» на 2022 год, а также премьеры «Мулан».
Мойка78 вчера в 20:02
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Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста

Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
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Политика

МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
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Здоровье

На Украине за сутки резко выросло число заболевших коронавирусом

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 60 995 случаев коронавируса, 1534 летальных, 33 172 пациента выздоровели.
Украина.ру 22 июля в 02:34
Происшествия

Жители казахстанского города пытались линчевать педофила

Жители города Сатпаев в Карагандинской области Казахстана пытались линчевать педофила.
Lenta.ru 02:20
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