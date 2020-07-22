Экономика
Газета.RuМишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян за путешествия внутри страны, передает РИА "Новости". Правительство выделит Ростуризму 15 млрд рублей на реализацию этой меры поддержки. Программа начнет работать в августе.
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Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ
Интерфакс22 июля в 07:57
Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России
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Кешбэк за туры по РФ смогут получить до 3 млн человек
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Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
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Гатчина, Ленинградская область, 24 июля 2020, 09:51 — REGNUM В Гатчинском районе Ленинградской области ищут вандалов, которые раскопали могилу и повредили гроб.
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Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
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Основные трудности с приобретением лекарственных препаратов связаны с нехваткой денежных средств на покупку, а также с отсутствием необходимых препаратов в аптечной сети.
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Другой вратарь «Реала» — Андрей Лунин — вернется из аренды в «Овьедо» и станет сменщиком Тибо Куртура.
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Об ухудшении эпидобстановки в Тавде заявил мэр города Виктор Лачимов.
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Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
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Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
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Коммерсантъ 02:01
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РБК вчера в 15:47
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Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса
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РБК 01:10
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Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
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Жители казахстанского города пытались линчевать педофила
Жители города Сатпаев в Карагандинской области Казахстана пытались линчевать педофила.
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