Экономика
Газета.RuМишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян за путешествия внутри страны, передает РИА "Новости". Правительство выделит Ростуризму 15 млрд рублей на реализацию этой меры поддержки. Программа начнет работать в августе.
Читать в источнике
Оценить108
Подробнее о событии
Показать все источники
Кешбэк за туры по РФ смогут получить до 3 млн человек
Будущее России. Национальные проектывчера в 07:47
Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ
Интерфаксвчера в 07:57
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 23:48, Ашберн
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Гаджеты
Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android
Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go.
Rambler News Service 05:13
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи.
Известия 22:28
Армия и оружие
Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США
Хасан Абдул Атра рассказал журналистам, что его группировка участвовала в провокациях против сирийской армии, чтобы США могли нанести авиаудары.
Коммерсантъ 23:05
Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом-младшим
Майк Тайсон, 54 года, встретится с 51-летним Роем Джонсом-младшим 12 сентября. Тяжеловесы будут сражаться с негабаритными перчатками.
Newsinfo 17:48
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa 09:24
Общество
Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты
Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина.
Известия 18:14
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент РФ Владимир Путин согласился заморозить пенсии в реальном выражении на следующие 10 лет.
Daily 06:09
Космос
«Прогресс МС-15» установил рекорд по времени полёта к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» показал рекордно быстрое время полёта от Земли до МКС, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
RT на русском 14:15
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 16:13
Армия и оружие
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Российская газета 18:51
Общество
Российский депутат голыми руками порвал возмутивший его асфальт
В Орловской области местный депутат Михаил Вдовин выехал на проверку асфальта по просьбе местных жителей и голыми руками порвал покрытие.
Lenta.ru 11:51
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском 14:04
Общество
Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русском 14:57
Гаджеты
Corning подготовила к выпуску самое прочное стекло
ToDay News Ufa 13:57
Наука
Вакцины нового поколения создадут для борьбы с коронавирусом
Для борьбы с коронавирусом ученые разрабатывают вакцины нового поколения, которые смогут сформировать иммунитет более чем на год, рассказала РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.
Lenta.ru 20:56
Политика
Помпео допускает привлечение России к противостоянию с Китаем
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением по поводу противодействия Китаю.
Коммерсантъ 19:24
Происшествия
В Татарии главу районного исполкома подозревают в мошенничестве
Тукаевский район, Татария, 23 июля 2020, 14:51 — REGNUM В Татарии по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве возбудили уголовные дела в отношении директора ООО «Тукай Тепло-Газ» и главы исполкома Тукаевского муниципального района.
REGNUM 07:51
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Хоккей
Сушинский прокомментировал свой уход с поста президента «Авангарда»
RT на русском 17:17
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Гаджеты
Роскачество развеяло главный миф о зарядке и разрядке смартфонов
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в беседе с Прайм рассказал о том, как правильно заряжать пользовательскую технику.
iReactor 22:16
Футбол
«Сочи» присудили техническое поражение в игре с «Крыльями Советов»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какое решение было принято по матчу 30-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Сочи».
Metaratings 04:32