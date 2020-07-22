Экономика
Газета.RuМишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян за путешествия внутри страны, передает РИА "Новости". Правительство выделит Ростуризму 15 млрд рублей на реализацию этой меры поддержки. Программа начнет работать в августе.
Читать в источнике
Оценить108
Подробнее о событии
Показать все источники
Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ
Интерфакс22 июля в 07:57
Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России
Известия22 июля в 08:10
Кешбэк за туры по РФ смогут получить до 3 млн человек
Будущее России. Национальные проекты22 июля в 07:47
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
НТВ вчера в 05:22
Гаджеты
Роскачество развеяло главный миф о зарядке и разрядке смартфонов
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в беседе с Прайм рассказал о том, как правильно заряжать пользовательскую технику.
iReactor вчера в 22:16
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости вчера в 22:44
Политика
Зеленский вместе с президентом Швейцарии направились в Донбасс
«Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая находится в Украине с государственным визитом, начали рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области (официальное название ЛДНР в официальных документах Киева — прим.ред.)», — значится в сообщении чиновников.
ИА Новороссия вчера в 07:00
Армия и оружие
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Российская газета вчера в 18:51
Шоу-бизнес
«Ей нужно насосаться»: Татьяна Толстая высказалась о Ксении Собчак
Российская писательница Татьяна Толстая в одном из последних интервью высказалась о Ксении Собчак.
VSE42.RU вчера в 22:59
Экономика
На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики
Столкнувшись с беспрецедентным обвалом глобального спроса и цен на сырьевые товары, оттоком капитала, сбоем в цепочках поставок и общим сокращением мировой торговли, многие валюты развивающихся стран резко просели.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com вчера в 13:40
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
REGNUM вчера в 07:23
Игры
Microsoft выпустит Xbox Series X в ноябре
Деловое.ТВ вчера в 14:21
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент РФ Владимир Путин согласился заморозить пенсии в реальном выражении на следующие 10 лет.
Daily вчера в 06:09
Общество
В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года.
Коммерсантъ вчера в 11:21
Футбол
«Зенит» хотел провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге
В случае поражения «Химок» в финале Кубка России, в матче за Суперкубок страны «Зенит» сыграет против «Локомотива».
BetOn вчера в 17:49
Общество
Среднеуральский женский монастырь покинули около 40 человек
За последние несколько месяцев из Среднеуральского женского монастыря ушли 38 человек.
Областная газета вчера в 11:41
Экономика
Уоррен Баффет нарастил долю в Bank of America до 11,3%
За три последних дня контролируемая Уорренном Баффетом Berkshire Hathaway нарастила свою долю в Bank of America до 11,3%. Покупка 34 млн акций обошлась Berkshire Hathaway в $813 млн, следует из заявки, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
РБК вчера в 12:39
Футбол
«Лацио» гарантировал участие в Лиге чемпионов, победив «Кальяри»
ТАСС Спорт вчера в 17:48
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 22 июля в 08:20
Происшествия
В Новосибирской области выявили 110 новых случаев COVID-19
Сто десять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 108 человек, скончались еще пятеро, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:13
Здоровье
Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:05
Шоу-бизнес
Покойная блогер Анна Амбарцумян инсценировала смерть два года назад
Недавно скончавшаяся блогер Анна Амбарцумян два года назад пыталась инсценировать свою смерть, рассказала ее подруга Лариса Гордьера.
Известия вчера в 19:18
Футбол
В Турции сообщили о возвращении Нойштедтера в Суперлигу
На рынке игрок стоит 1,6 миллиона евро. На счету Нойштедтера 12 матчей и гол за сборную России. «Динамо» финишировало в РПЛ шестым.
Бомбардир.ру вчера в 16:20
Авто
Volkswagen отзывает в России автомобили Passat 20-летней давности
Причина отзыва: на некоторых Passat B5 с отделкой обода рулевого колеса деревом и фронтальной подушкой безопасности водителя фирмы Takata существует вероятность того, что в случае ДТП удерживающая система сработает не с максимальной эффективностью.
Автостат вчера в 09:17
Космос
Первые в мире: Томский политех запустит с МКС рой спутников
Портал Поиск 22 июля в 08:04
Экономика
Заемщиков в России могут избавить от расходов на страхование ипотеки
Центробанк собирается возложить расходы по страхованию приобретаемой недвижимости на кредитные организации.
Народные новости вчера в 01:05
Космос
В Музее космонавтики в Москве появился стенд, посвящённый технологиям 3D-биопечати в космосе
Информационный центр Правительства Москвы 22 июля в 09:15
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 01:41
Здоровье
В Республике Алтай за сутки выявили еще 20 зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в Республике Алтай было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Банкфакс 21 июля в 23:43
Кино
Фаталити в экранизации Mortal Kombat не уступят по жестокости игровым
Экранизация компьютерной игры-файтинга Mortal Kombat не уступит по степени жестокости оригиналу, сообщает Comic Book со ссылкой на снимавшегося в фильме актера Льюиса Тана.
Газета.Ru вчера в 11:41
Космос
«Астероидный дождь» бомбардировал Землю и Луну около 800 млн лет назад
Проведя расчеты, ученые определили, что несколько сотен миллионов лет назад астероид диаметром более 100 километров разбился в Солнечной системе и его части рухнули на Землю и Луну.
Discover24 22 июля в 03:09