Экономика
Газета.RuМишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян за путешествия внутри страны, передает РИА "Новости". Правительство выделит Ростуризму 15 млрд рублей на реализацию этой меры поддержки. Программа начнет работать в августе.
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Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России
Известия22 июля в 08:10
Кешбэк за туры по РФ смогут получить до 3 млн человек
Будущее России. Национальные проекты22 июля в 07:47
Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ
Интерфакс22 июля в 07:57
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Общество
Российский депутат голыми руками порвал возмутивший его асфальт
Lenta.ru вчера в 11:51
Общество
Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Газета.Ru вчера в 12:43
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com вчера в 13:40
Экономика
Уоррен Баффет нарастил долю в Bank of America до 11,3%
За три последних дня контролируемая Уорренном Баффетом Berkshire Hathaway нарастила свою долю в Bank of America до 11,3%. Покупка 34 млн акций обошлась Berkshire Hathaway в $813 млн, следует из заявки, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
РБК вчера в 12:39
Политика
РБК: трехдневное голосование пройдет на выборах 2020 года
Издание отмечает, что 23 июля в повестке заседания Центризбиркома стоит пункт «О порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в Единый день голосования 13 сентября 2020 года».
Коммерсантъ вчера в 18:12
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости вчера в 22:44
Общество
Впервые за 86 лет в соборе Святой Софии пройдет пятничный намаз
В соборе Святой Софии, расположенной в Стамбуле, впервые за последние состоится пятничный намаз.
Комсомольская правда вчера в 18:04
Авто
Volkswagen отзывает в России автомобили Passat 20-летней давности
Причина отзыва: на некоторых Passat B5 с отделкой обода рулевого колеса деревом и фронтальной подушкой безопасности водителя фирмы Takata существует вероятность того, что в случае ДТП удерживающая система сработает не с максимальной эффективностью.
Автостат вчера в 09:17
Происшествия
В лесу под Омском нашли тела убитых год назад женщины и ребенка
«Тела (матери и дочери) найдены примерно в радиусе 1,5 км от места в лесу Горьковского района, где раньше была обнаружена машина подозреваемого, закопанными и завернутыми в одеяло», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК по области Лариса Болдинова.
Известия 00:57
Политика
Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас «трудные времена» из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:10
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском вчера в 14:04
Космос
Китай успешно запустил зонд на Марс
Если зонд успешно доберется до Марса и соберет данные, то они поступят на Землю уже в 2021 году, сообщили в Китае.
Время Пресс вчера в 04:09
Общество
Власти США заказали у компаний 100 млн доз вакцины от коронавируса
Pfizer создает лекарство при сотрудничестве с немецкой биотехнологической компанией BioNTech.
Evo-rus.com вчера в 08:52
Футбол
«Спартак» отреагировал на слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»
Газета.Ru вчера в 23:20
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи.
Известия вчера в 22:28
Гаджеты
Полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra названы
Live24 вчера в 04:09
Экономика
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости 00:18
Космос
Открыт самый яркий в рентгеновском диапазоне далекий квазар
В своей работе авторы сообщают об обнаружении мощного рентгеновского излучения со стороны источника, который получил обозначение CFHQSJ142952+544717 – что делает его самым ярким в рентгеновском диапазоне квазаром, имеющим высокую величину красного смещения, на сегодняшний день.
AstroNews.ru 21 июля в 05:56
Музыка
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет
Последний студийный альбом группы ABBA, которая была создана в 1973 году, вышел в 1982 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
Футбол
Андрей Федун может покинуть совет директоров «Спартака»
Андрей Федун не будет присутствовать на заседании совета директоров «Спартака», которое состоится сегодня.
Бомбардир.ру вчера в 02:50
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Жена Александра Буйнова сообщила об удалении желчного пузыря у певца
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Певец Александр Буйнов рассказал о перенесенной операции.
VSE42.RU вчера в 23:43
Политика
МИД России пообещал помочь Зеленскому расшифровать минские соглашения
МИД РФ готов помочь президенту Украины в расшифровке пунктов соглашения, заявила госпожа Захарова.
Коммерсантъ вчера в 18:56
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM 22 июля в 15:47
Общество
16 калужских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Вести.Ru вчера в 06:27
Наука
Ученые проверят, есть ли жизнь в 130-метровой подводной дыре
На сегодняшний день у специалистов нет понимания, как образовались такие дыры, и кто в них может обитать.
Evo-rus.com вчера в 01:36
Авто
«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался
Автоновости дня вчера в 17:05
Происшествия
Полиция проводит проверку по факту гибели медоносных пчел в Кузбассе
Кузбасская полиция проводит проверку по факту гибели медоносных пчел. Сообщения об этом поступили от жителей нескольких районов.
Комсомольская правда - Кемерово 00:38
Общество
Суд арестовал оппозиционера Крашенинникова на семь суток
По решению суда, оппозиционер проведет под арестом 7 суток. Данная информация поступила от его адвоката Алексея Бушмакова.
Evo-rus.com вчера в 23:16