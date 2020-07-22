Экономика
Российская газетаКабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
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Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ
Интерфаксвчера в 07:57
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Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
BFM.ru вчера в 10:39
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Хабиб Нурмагомедов впервые после смерти отца заговорил о нем
Российский боец Хабиб Нурмагомедов впервые публично заговорил об отце после его смерти.
Аргументы недели 00:29
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ахмат» в заключительном туре РПЛ
Краснодар, 23 июля 2020, 07:19 — REGNUM «Краснодар» одержал победу над «Ахматом» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.
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Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана
Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
Футбол
Сульшер: «МЮ показывает фантастические результаты после перерыва»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий после ничейной игры с "Вест Хэмом" (1:1) в 37-м туре АПЛ.
Soccer.ru 00:57
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, стартовали продажи на российском рынке внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Тарантас Ньюс вчера в 09:33
Политика
Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США
Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган считает, что прогресс в отношениях России и США на данном этапе практически невозможен.
Интерфакс вчера в 20:41
Происшествия
По делу о разбое бойцов спецназа ФСБ вынесен первый приговор
По данным агентства, осужденный является одним из организаторов нападения бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» на столичный банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий летом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 11:20
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
Происшествия
Жених избил невесту незадолго до ее убийства в Москве
"Предположительно, девушку избил ее жених, сейчас следователи устанавливают местоположение молодого человека", - рассказал источник РИА Новости.
ТВ Центр вчера в 08:04
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
Общество
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом
По данным оперативного штаба на утро среды, в России зарегистрировано 789 тысяч 190 случаев заражения коронавирусом, скончались 12 тысяч 745 человек.
Говорит Москва вчера в 16:27
Здоровье
За последние сутки в Хакасии выявлен 21 заболевший коронавирусом
За последние сутки в Хакасии выявлен 21 заболевший коронавирусом, из них 7 пациентов поступили с признаками ОРВИ, 3 - с признаками пневмонии, 11 случаев— это служебные и семейные контакты.
ИА Запад24 00:00
Экономика
Tesla неожиданно завершила с прибылью 4-й квартал подряд
Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. (SPB: TSLA) в апреле-июне неожиданно получил прибыль по итогам четвертого квартала подряд, а выручка превзошла ожидания экспертов.
Интерфакс 00:39
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей в России хотят сделать ежемесячными
Президент РФ Владимир Путин несколько месяцев назад ввел выплаты на детей до 16 лет.
Народные новости 00:48
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00
Политика
Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 19:42
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 07:19
Общество
Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКУ для жителей Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы для населения по всем видам услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 23:35
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском вчера в 13:49
Армия и оружие
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»).
Rambler News Service вчера в 02:34
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Армия и оружие
Эксперты назвали сроки создания нового «ракетного поезда» «Баргузин»
РИА Новости вчера в 20:13
Экономика
В России планируют довести собираемость налогов до 99%
Москва, 23 июля 2020, 05:38 — REGNUM Довести собираемость налогов и сборов до уровня не менее 99% в 2024 году планируют в министерстве финансов России.
REGNUM вчера в 22:38
Происшествия
На корреспондента «Медиазоны» составили протокол о неповиновении полицейскому, который сломал ему руку
В Петербурге полиция составила три административных протокола на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля.
Медиазона вчера в 16:58
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru вчера в 14:22
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Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова
Газета.Ru вчера в 13:07
Авто
Опубликованы комплектации нового Kia K5 для России
У российских дилеров новая генерация седана Kia Optima, которая будет продаваться под названием K5, появится в семи комплектациях.
SpeedMe вчера в 01:01