Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

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