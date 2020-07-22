Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян за путешествия внутри страны, передает РИА "Новости". Правительство выделит Ростуризму 15 млрд рублей на реализацию этой меры поддержки. Программа начнет работать в августе.

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

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