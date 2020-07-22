Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян за путешествия внутри страны, передает РИА "Новости". Правительство выделит Ростуризму 15 млрд рублей на реализацию этой меры поддержки. Программа начнет работать в августе.
Читать в источнике
Комментировать114

Подробнее о событии

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тысяч рублей за поездки по России

РИА Новостивчера в 09:35

Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

РЕН ТВвчера в 07:45

Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России

Известиявчера в 08:10

Кешбэк за туры по РФ смогут получить до 3 млн человек

Будущее России. Национальные проектывчера в 07:47

Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд руб

РБКвчера в 08:45

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Российская газетавчера в 07:44

Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ

Интерфаксвчера в 07:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
Происшествия

Истребители F-15 опасно сблизились с пассажирским самолетом Ирана

Известия 15:53
16
Общество

«London is the...Boom!» Представлен свежий трейлер Watch Dogs: Legion

В новом трейлере игры Watch Dogs: Legion рассказывается сюжет о том, как создать отряд сопротивления в Лондоне.
Чемпионат 11:46
Шоу-бизнес

Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
64
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
858
Общество

Среднеуральский женский монастырь покинули около 40 человек

За последние несколько месяцев из Среднеуральского женского монастыря ушли 38 человек.
Областная газета 11:41
35
Общество

Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле

Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
Российская газета вчера в 18:42
14
Киберспорт

State of Decay 3 выйдет только на новом поколении консолей

Игромания.ру 12:19
Политика

МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Известия 17:01
452
Общество

Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

Эхо Москвы вчера в 23:48
1,5K
Единоборства

Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом

МК-Спорт 14:13
1
Футбол

Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу

CT news 12:19
2
Космос

«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новости 14:24
45
Происшествия

В Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь

Подмосковные полицейские ищут мужчину, выстрелившего из газового пистолета в лицо годовалому ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
РИА Новости 03:37
308
Общество

Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице

Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
Рамблер вчера в 08:27
261
Политика

Зеленский вместе с президентом Швейцарии направились в Донбасс

«Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая находится в Украине с государственным визитом, начали рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области (официальное название ЛДНР в официальных документах Киева — прим.ред.)», — значится в сообщении чиновников.
ИА Новороссия 07:00
51
Политика

Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
32
Наука

Некоторые женщины не чувствуют боли во время родов из-за редкого гена

Live24 12:14
4
Наука

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
83
Общество

В магазине Epic Games Store стартовала летняя распродажа

Кэри, США, 23 июля 2020, 20:37 — REGNUM Сегодня, 23 июля, в онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store стартовала летняя распродажа.
REGNUM 13:37
12
Игры

Сегодня Square Enix анонсирует экшен в рамках бренда Balan Company

Как заявила Square Enix, первая игра от Balan Company будет анонсирована сегодня в 20:00 МСК.
3DNews 08:17
Музыка

Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет

Последний студийный альбом группы ABBA, которая была создана в 1973 году, вышел в 1982 году.
Evo-rus.com 03:45
77
Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
23
Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
369
Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 21 июля в 03:27
474
Общество

Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русском 14:57
684
Шоу-бизнес

Надежда Ангарская из Comedy Woman похудела на 30 килограммов

Сообщается, у нее раньше были некоторые проблемы с лишним весом, но она смогла взять себя в руки и сбросила 30 килограммов.
RuNews24.ru 05:14
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
92
Политика

Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
195
Гаджеты

Полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra названы

Live24 04:09
13
Армия и оружие

ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах

Аргументы и Факты вчера в 22:30
80
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное