Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб на кешбэк за покупку туров по России. Документ опубликован на сайте правительства.

Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

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