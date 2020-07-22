Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян за путешествия внутри страны, передает РИА "Новости". Правительство выделит Ростуризму 15 млрд рублей на реализацию этой меры поддержки. Программа начнет работать в августе.В источнике
Подробнее о событии
Будущее России. Национальные проекты

Кешбэк за туры по РФ смогут получить до 3 млн человек

Будущее России. Национальные проекты22 июля в 07:47
РИА Новости

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тысяч рублей за поездки по России

РИА Новости22 июля в 09:35
РБК

Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд руб

РБК22 июля в 08:45
Известия

Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России

Известия22 июля в 08:10
ФедералПресс

«Кешбэк – не самый мотивирующий инструмент для путешественников». Эксперт о поддержке внутреннего туризма

ФедералПресс22:07
Российская газета

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Российская газета22 июля в 07:44
Интерфакс

Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ

Интерфакс22 июля в 07:57
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия17:01
680

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мороженое

Роскачество советует при покупке мороженого обращать внимание на то, чтобы упаковка не была покрыта кристалликами льда и не была деформирована, а также объясняет, когда мороженое называют замороженным десертом, говорится в сообщении организации.
РИА Новости01:28
Реклама

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости18:18
1,2K
Реклама

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компаниявчера в 08:55
55
Реклама
Реклама

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM22 июля в 15:47
262

Протесты в Хабаровском крае идут не только из-за Фургала

В Хабаровском крае ежедневно проходят акции протеста, которые от митингов в поддержку арестованного губернатора в начале эволюционировали в протест против российской власти в целом, включая первых лиц государства.
Свободная Пресса01:19
78
Реклама
Реклама