В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мороженое

Роскачество советует при покупке мороженого обращать внимание на то, чтобы упаковка не была покрыта кристалликами льда и не была деформирована, а также объясняет, когда мороженое называют замороженным десертом, говорится в сообщении организации.