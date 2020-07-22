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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян за путешествия внутри страны, передает РИА "Новости". Правительство выделит Ростуризму 15 млрд рублей на реализацию этой меры поддержки. Программа начнет работать в августе.В источнике
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РИА Новости

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тысяч рублей за поездки по России

РИА Новости22 июля в 09:35
Российская газета

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Российская газета22 июля в 07:44
Известия

Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России

Известия22 июля в 08:10
Комсомольская правда

Туристам вернут от 5 до 15 тысяч рублей за путешествия по России

Комсомольская правда22 июля в 07:45
РБК

Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд руб

РБК22 июля в 08:45
ТАСС

Источник: проект по кешбэку за туры по РФ может быть реализован на базе портала госуслуг

ТАСС22 июля в 07:19
Интерфакс

Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ

Интерфакс22 июля в 07:57

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газетавчера в 00:25
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На больной желудок: средство от язвы повышает риск смерти при СOVID-19

Опасность в желудке Ученые из Бруклинского университета опубликовали препринт статьи, в котором сообщили, что популярные препараты против язвы, гастрита и изжоги — ингибиторы протонной помпы (ИПП) — потенциально могут усугублять течение коронавирусной инфекции.
Известия17:01

Росстандарт утвердил ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС

Как пишет издание «Ведомости» со ссылкой на замглавы Росстандарта Алексея Кулешова, новый стандарт (ГОСТ Р) на топливораздаточные колонки (ТРК) утверждён ведомством и начнёт действовать с 1 октября нынешнего года.
Тарантас Ньюсвчера в 05:30
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Производство нового тягача класса Euro 6 стартует в ноябре на «КамАЗе»

В ноябре 2020 года на заводе "Даймлер КамАЗ Рус", расположенном в городе Набережные Челны, стартует серийный выпуск тягача Mercedes-Benz Actros, оснащенного силовым агрегатом эко-класса "Евро-6".
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Трамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавируса

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В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

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Состоялся глобальный запуск MMORPG V4

К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnskвчера в 11:24
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