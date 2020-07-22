Смотрите также

В США назвали «уникальными» российские корабли проекта «Зубр»

США назвали условие для возобновления полетов с Россией

СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

На больной желудок: средство от язвы повышает риск смерти при СOVID-19

Дегтярев провел первые перестановки в руководстве Хабаровского края

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

Росстандарт утвердил ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС

ЦБ предложил переложить расходы на страховку по ипотеке на банки

Суд арестовал оппозиционера Крашенинникова на семь суток

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Производство нового тягача класса Euro 6 стартует в ноябре на «КамАЗе»

МИД Эстонии вызвал посла России для выражения протеста

Трамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавируса

В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей

Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

В АТОР разъяснили условия компенсации расходов на отдых в России

Ростуризм уточнил условия получения кешбэка за туры по России

В АТОР оценили список Ростуризма с компенсациями за отдых в России

В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Трамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавируса

Дегтярев провел первые перестановки в руководстве Хабаровского края

США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании

«Прогресс МС-15» установил рекорд по времени полёта к МКС

Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд