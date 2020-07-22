Экономика
Газета.RuМишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян за путешествия внутри страны, передает РИА "Новости". Правительство выделит Ростуризму 15 млрд рублей на реализацию этой меры поддержки. Программа начнет работать в августе.
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Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Общество
Стартовала летняя распродажа для PS Store от компании Sony
Компания Sony дала старт специальной летней распродаже для пользователей, зарегистрированных на площадке PS Store.
Дни24 10:59
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Общество
Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение оппозиционеру Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил адвокат Вадим Кобзев.
Коммерсантъ 11:29
Футбол
«Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛ
Самара, 22 июля 2020, 14:24 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» выбыли из Российской премьер-лиги (РПЛ) в первый дивизион по итогам сезона 2019/20.
REGNUM 07:24
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известия 04:04
Экономика
Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе
Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
Kazanfirst.ru 01:05
Общество
В Минздраве объяснили повторное заражение коронавирусом
"Повторное заражение – явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека",- говорится в сообщении.
РИА Новости 10:28
Футбол
«Зенит» выпустит резервный состав на матч с «Ростовом»
Газета.Ru 11:05
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Арсенал» и покинула зону вылета в АПЛ
На сегодняшний день «Астон Вилла» набрала 34 очка и вышла на 17-е месте в турнирной таблице АПЛ, покинув зону вылета.
REGNUM 00:24
Путешествия
Жительница Сочи заявила о высоком росте числа туристов в городе
News.ru вчера в 13:04
Экономика
Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.
РБК 06:35
Политика
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Авто
В Сети опубликовали первые изображения Lada Vesta FL
Российский дизайнер поделился в интернете рендерными изображениями электрокара Lada Vesta FL.
Car.ru 04:16
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Игры
Разработчики Crysis Remastered показали графику версии игры для Switch
REGNUM 20 июля в 16:11
Экономика
Зюганов отказался называть Силуанова «товарищем»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал бюджетную политику РФ и министра финансов Антона Силуанова, которого, по его словам, "пока не тянет", чтобы называться "товарищем".
РИА Новости 06:34
Общество
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru вчера в 12:28