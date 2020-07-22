Экономика

Live24Live24Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян во время путешествий внутри государства. Теперь жители страны смогут получить от 5 до 15 тысяч рублей за приобретенную путевку или тур.
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Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Live2404:10

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тысяч рублей за поездки по России

РИА Новости22 июля в 09:35

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Газета.Ru22 июля в 10:49

Кешбэк можно будет получить за поездки в любые российские регионы

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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