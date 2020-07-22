Экономика
Live24Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян во время путешествий внутри государства. Теперь жители страны смогут получить от 5 до 15 тысяч рублей за приобретенную путевку или тур.
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Футбол
Источник: Глушаков покинет «Ахмат»
Газета.Ru 08:16
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Здоровье
В Волгоградской области продлили ограничения из-за коронавируса
Срок действия существующих ограничений истекает на следующей неделе, но было принято их продлить и усилить.
МТВ онлайн 07:23
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru 08:27
Политика
Путин рассказал Трампу о мерах борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, о чем конкретно шла речь в телефонном разговоре президентов России и США, в той части, которая касалась коронавируса.
Российская газета 06:30
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Футбол
РФС утвердил календарь РПЛ на новый сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил календарь футбольного сезона-2020/21, Суперкубок России, согласно документу, пройдет 7 августа, сообщается в Telegram-канале РПЛ.
РИА Новости 06:37
Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
На субботу, 25 июля, в Хабаровске анонсирована очередная массовая акция.
Коммерсантъ 03:22
Армия и оружие
Гибрид из 90-х: Индия пыталась создать легкий танк на основе БМП-2
Индийская военная промышленность пыталась создать свой собственный легкий танк на базе БМП-2.
Российская газета 21 июля в 08:26
Армия и оружие
Россия представила макет многоразовой ракеты легкого класса «Крыло-СВ»
РИА Новости 07:52
Шоу-бизнес
Бывший муж Гагариной снимает Литвинову и обнаженных моделей
Экспресс газета 06:28
Экономика
Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России
Аналитики назвали среди наиболее финансово пострадавших также Красноярский край и Республику Коми.
Lenta.ru 07:42
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
Папарацци давно тщательно следят за звездной семьей Британского принца Гарри и Меган Маркл, но на этот раз в объектив фотокамер попал их 14-месячный сын Арчи.
ToDay News Ufa 04:27
Экономика
ЦБ оценил срок возврата экономики РФ к докризисному уровню в 1,5 года
Восстановление экономической активности в РФ до предкризисных уровней займет более полутора лет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу, комментируя решение ЦБ понизить ключевую ставку до 4,25% с 4,5%.
Интерфакс 08:25
Хоккей
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Гусева
Российский президент Владимир Путин направил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева, сообщается на сайте Кремля.
Аргументы и Факты вчера в 03:51
Общество
В соборе Святой Софии впервые за 86 лет прошел пятничный намаз
В соборе Святой Софии в Стамбуле прошел пятничный намаз, сообщает CNN Turk.
РБК 07:52
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news вчера в 14:15
Наука
Подтверждена способность собак вынюхивать коронавирус
В эксперименте приняли участие 8 собак, которых в течение одной недели обучали определять по запаху наличие COVID-19 в человеческой слюне и трахеобронхиальном секрете.
Live24 05:30
Общество
Набиуллина надела подкову для роста экономики
По всей видимости, «V» символизирует так называемое V-образное восстановление экономики, то есть резкий рост после глубокого спада.
Lenta.ru 08:42
Армия и оружие
Москва заверила в отсутствии угроз из-за испытания спутника Минобороны
«Проведенные Минобороны России 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права», ― говорится в сообщении.
Известия 08:11
Политика
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Цепкало покинул страну
Опасаясь ареста Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну после получения сообщений о готовящемся его аресте.
ТАСС 06:18
Путешествия
АТОР: возобновление авиасообщения не повлияет на цены путевок
Возобновление с 1 августа международных перелетов не повлияют на стоимость путевок.
Общественное телевидение России 08:17
Политика
Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране
В качестве примера белорусский президент привел ситуацию в Соединенных Штатах Америки, где президенту Дональду Трампу пришлось в некоторых штатах выводить на улицы армейские подразделения.
Городовой 08:37
Финансы
Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года
Макроэкономическая стабильность России позволяет стране и после пандемии чувствовать себя очень комфортно и стабильно.
Вести ФМ вчера в 08:15
Общество
Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию о дебоше, который якобы он устроил на борту самолета.
РИА Новости 08:25
Футбол
Агент Влашича прокомментировал слухи об интересе к игроку в Европе
Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны европейских клубов.
Soccer.ru 08:34