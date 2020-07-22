Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян во время путешествий внутри государства. Теперь жители страны смогут получить от 5 до 15 тысяч рублей за приобретенную путевку или тур.

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

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