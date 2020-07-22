Экономика
Live24Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян во время путешествий внутри государства. Теперь жители страны смогут получить от 5 до 15 тысяч рублей за приобретенную путевку или тур.
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Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России
Известия22 июля в 08:10
Кешбэк за туры по РФ смогут получить до 3 млн человек
Будущее России. Национальные проекты22 июля в 07:47
Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ
Интерфакс22 июля в 07:57
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Общество
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
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Поезда проезжают без остановки станцию метро «Новокузнецкая»
Поезда проезжают станцию метро "Новокузнецкая" в Москве без остановки. Об этом сообщается на странице московской подземки в Twitter.
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Политика
В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии
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РИА Новости 04:57
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Авто
Great Wall представил новый рамный внедорожник Wey Tank 300
Китайский автоконцерн Great Wall представил первый внедорожник премиум-бренда Wey.
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Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
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Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
Папарацци давно тщательно следят за звездной семьей Британского принца Гарри и Меган Маркл, но на этот раз в объектив фотокамер попал их 14-месячный сын Арчи.
ToDay News Ufa 04:27
Экономика
На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики
Столкнувшись с беспрецедентным обвалом глобального спроса и цен на сырьевые товары, оттоком капитала, сбоем в цепочках поставок и общим сокращением мировой торговли, многие валюты развивающихся стран резко просели.
РИА Новости вчера в 01:00
Здоровье
На Среднем Урале зарегистрировано 248 новых случаев COVID-19
Екатеринбург, 24 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Свердловской области по официальным данным за 23 июля было зафиксировано 248 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:36
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Общество
В соборе Святой Софии начался первый за 86 лет намаз
В соборе Святой Софии, который ранее был превращен властями Турции из музея в мечеть, начался первый за 86 лет намаз.
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Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news вчера в 14:15
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Intel объявила, что столкнулась с проблемами в производстве своих будущих чипов по 7-нанометровому технологическому процессу.
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Футбол
«Спартак» и «Локомотив» устроили дерби в соцсетях
Футбольные клубы "Спартак" и "Локомотив" устроили перепалку в Twitter.
РИА Новости 06:36
Армия и оружие
В День ВМФ в параде на Каспии примут участие 12 кораблей и судов
По информации источника, в военно-морском празднике участвуют более 1,8 тысяч военнослужащих, будут задействованы тринадцать воздушных судов и 6 единиц наземной техники Стоит отметить, что после парада зрители станут свидетелями постановочных боевых эпизодов с участием кораблей Каспийской флотилии, а также Пограничного управления ФСБ РФ по РД.
Нур 02:43
Космос
Ученый рассказал об упавшем в Японии метеорите
Ученый из токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда рассказал об упавшем в Японии метеорите.
Piter.tv 22 июля в 10:17
Экономика
Совет Федерации одобрил закон «О цифровых финансовых активах»
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РБК 06:04
Политика
ЦИК планирует эксперимент по электронному голосованию в двух регионах
В России с 25 июня по 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ, сразу в двух регионах - Москве и Нижнем Новгороде - наравне с обычным было организовано электронное голосование.
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Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало с детьми покинул страну
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, которого ЦИК не допустил до выборов, с детьми покинул территорию республики чтобы избежать возможного ареста, сообщила порталу TUT.BY его супруга Вероника.
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В Югре сократят коечный фонд для «ковидных» пациентов
Сегодня губернатор Югры Наталья Комарова приняла решение о сокращении части дополнительно развернутого под COVID-19 инфекционного коечного фонда и переводе его в штатный режим.
NV86.ru 06:32
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
РБК вчера в 15:47
Авто
Mitsubishi представил обновленную версию Mirage и Outlander
Первым из пересмотренных автомобилей, которые появятся на рынке страны, будет обновленный кроссовер Outlander в плагин-гибридной версии PHEV - случится это должно в четвертом квартале 2020 года.
CarsWeek.ru вчера в 09:09