Экономика
Газета.RuМишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Программа начнет работать в августе. Чтобы получить кешбэк за поездку, необходимо оплатить путевку картой системы "Мир", на нее же и вернутся средства. Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей.
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Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Говорит Москва 09:47
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru 15:02
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM 15:47
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Ситуация вокруг распространения коронавируса в США может еще ухудшиться, признал президент Дональд Трамп.
Новые Ведомости 04:22
Общество
Нурмагомедов высказался об умершем отце
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался об умершем отце и тренере Абдулманапе Нурмагомедове.
Lenta.ru 17:55
Гаджеты
Google хочет ужесточить требования к смартфонам на Android
Например, если смартфон с минимальным объёмом оперативной памяти появился до четвертого квартала этого года, то в нем можно использовать полноценную ОС, а вот все модели, которые будут иметь до 2 Гб ОЗУ и выйдут позже обязаны будут работать на Android Go.
Astera 12:45
Политика
Фургал отреагировал на назначение Дегтярева главой Хабаровского края
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал назначение однопартийца Михаила Дегтярева врио главы региона.
Общественная служба новостей вчера в 12:39
Политика
Грызлов жестко раскритиковал решение Рады о местных выборах
Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов жестко раскритиковал постановление Верховной рады Украины от 15 июля о проведении местных выборов, заявив, что условия их проведения вступают в прямое противоречие с Минскими соглашениями.
Московский Комсомолец 16:39
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса
Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
Наука
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
РИА Новости 16:48
Музыка
ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году
News.ru 11:33
Футбол
«Ливерпуль» получил чемпионский кубок за победу в АПЛ
Газета.Ru 17:50
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru 08:00
Экономика
Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики
Многие аналитики и экономические эксперты называют положение современной экономики России схожей с тем, которая сложилась в кризисном 1998 году.
Лезги газет 18:07
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Армия и оружие
Россия «прикрыла» самолет ВВС Израиля в Сирии
ВВС Израиля продолжают наносить удары по расположенным в Сирии иранским формированиям.
Московский Комсомолец 18:38
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Политика
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 15:06
Экономика
Мишустин отчитался перед Госдумой о работе правительства
Премьер Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства.
РИА Новости 06:42
Здоровье
О росте смертности в первом полугодии сообщила глава Росздравнадзора
В первой половине 2020 года в России значительно выросла смертность.
Цензуры.Нет 05:07
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
Политика
Украина передала ДНР и ЛНР списки для обмена пленными
Украина передала самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) списки для взаимного обмена пленными и удерживаемыми лицами.
Lenta.ru 18:21
Футбол
«Зенит» стартовал в матче последнего тура РПЛ с «Ростовом»
В Ростове-на-дону стартовал матч 30-го РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом». «Зенит» вышел на игру составом далеким от оптимального.
Нева Спорт 12:00
Авто
Новый Hyundai Tucson получит салон с сенсорной панелью
Автомобиль получит полностью переработанную цифровую приборную панель и переднюю панель, где посередине появится новый сенсорный экран новой мультимедийной системы, выполненный в стиле экранов Tesla.
Юга.ру 06:49
Общество
Умер спасатель, спелеолог Игорь Литвинов
22 июля на 51-м году жизни скончался начальник поисково-спасательного подразделения №3 Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.Полякова (филиал ДВРПСО МЧС России) Игорь Литвинов.
Сахалин.Инфо 17:18
Единоборства
Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
RT на русском 13:34