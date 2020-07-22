Программа начнет работать в августе. Чтобы получить кешбэк за поездку, необходимо оплатить путевку картой системы "Мир", на нее же и вернутся средства. Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей.

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Происшествия ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта». 264

Общество В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей». 1,6K

Финансы Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин. 191

Общество Нурмагомедов высказался об умершем отце Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался об умершем отце и тренере Абдулманапе Нурмагомедове.

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