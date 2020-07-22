Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Программа начнет работать в августе. Чтобы получить кешбэк за поездку, необходимо оплатить путевку картой системы "Мир", на нее же и вернутся средства. Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей.
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Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд руб

РБК08:45

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

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Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России

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В кабмине назвали условия получения кешбэка за покупку туров по России

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Кешбэк за туры по РФ смогут получить до 3 млн человек

Будущее России. Национальные проекты07:47

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тысяч рублей за поездки по России

РИА Новости09:35

Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ

Интерфакс07:57
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Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
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Общество

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
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Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru 15:02
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Общество

В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
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Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM 15:47
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Политика

Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Ситуация вокруг распространения коронавируса в США может еще ухудшиться, признал президент Дональд Трамп.
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Общество

Нурмагомедов высказался об умершем отце

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался об умершем отце и тренере Абдулманапе Нурмагомедове.
Lenta.ru 17:55
Гаджеты

Google хочет ужесточить требования к смартфонам на Android

Например, если смартфон с минимальным объёмом оперативной памяти появился до четвертого квартала этого года, то в нем можно использовать полноценную ОС, а вот все модели, которые будут иметь до 2 Гб ОЗУ и выйдут позже обязаны будут работать на Android Go.
Astera 12:45
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Политика

Фургал отреагировал на назначение Дегтярева главой Хабаровского края

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал назначение однопартийца Михаила Дегтярева врио главы региона.
Общественная служба новостей вчера в 12:39
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Политика

Грызлов жестко раскритиковал решение Рады о местных выборах

Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов жестко раскритиковал постановление Верховной рады Украины от 15 июля о проведении местных выборов, заявив, что условия их проведения вступают в прямое противоречие с Минскими соглашениями.
Московский Комсомолец 16:39
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Происшествия

В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса

Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
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Наука

Обнаружены эффективные антитела против коронавируса

РИА Новости 16:48
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Музыка

ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году

News.ru 11:33
Футбол

«Ливерпуль» получил чемпионский кубок за победу в АПЛ

Газета.Ru 17:50
Шоу-бизнес

28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж

Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
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Экономика

Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики

Многие аналитики и экономические эксперты называют положение современной экономики России схожей с тем, которая сложилась в кризисном 1998 году.
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Игры

Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть

Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
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Армия и оружие

Россия «прикрыла» самолет ВВС Израиля в Сирии

ВВС Израиля продолжают наносить удары по расположенным в Сирии иранским формированиям.
Московский Комсомолец 18:38
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
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Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

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Политика

Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 15:06
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Экономика

Мишустин отчитался перед Госдумой о работе правительства

Премьер Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства.
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Здоровье

О росте смертности в первом полугодии сообщила глава Росздравнадзора

В первой половине 2020 года в России значительно выросла смертность.
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Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
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Политика

Украина передала ДНР и ЛНР списки для обмена пленными

Украина передала самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) списки для взаимного обмена пленными и удерживаемыми лицами.
Lenta.ru 18:21
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«Зенит» стартовал в матче последнего тура РПЛ с «Ростовом»

В Ростове-на-дону стартовал матч 30-го РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом». «Зенит» вышел на игру составом далеким от оптимального.
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Новый Hyundai Tucson получит салон с сенсорной панелью

Автомобиль получит полностью переработанную цифровую приборную панель и переднюю панель, где посередине появится новый сенсорный экран новой мультимедийной системы, выполненный в стиле экранов Tesla.
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Умер спасатель, спелеолог Игорь Литвинов

22 июля на 51-м году жизни скончался начальник поисково-спасательного подразделения №3 Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.Полякова (филиал ДВРПСО МЧС России) Игорь Литвинов.
Сахалин.Инфо 17:18
Единоборства

Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
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Как работают Яндекс.Новости?
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