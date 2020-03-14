Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

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