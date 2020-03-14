Политика
Газета.RuМишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.
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Общество
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге официально запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
У мужчин на репродуктивную функцию влияет коронавирус
Вред репродуктивному здоровью мужчин теоретически может нанести коронавирус.
Футбол
Еще два футболиста «Фиорентины» заболели коронавирусом
«Фиорентина» объявила о трех новых случая заболевания коронавирусом в команде.
Армия и оружие
За неделю каратели 13 раз обстреливали ЛНР
Украинские оккупационные войска за прошедшую неделю 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Шоу-бизнес
Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Общество
Матвиенко предложила запретить массовую продажу масок
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести ограничение продажи медицинских масок в аптеках, которые затем перепродают через Интернет.
Общество
Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
Происшествия
В Прикамье мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус
Пермь, 13 марта 2020, 07:44 — REGNUM В Пермском крае выявлен пациент с подозрением на коронавирус.
Политика
Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию
Совет Федерации принял постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.
Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Политика
Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек
Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Хоккей
НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Энергетика
Заявлением о скупке дешевой нефти Трамп поднял цены на 7%
Фьючерсы на нефть марки Brent и WTI, просевшие 12 марта, поднялись примерно на 7% на вторичном рынке после того, как Трамп объявил, что его администрация воспользуется низкими ценами на нефть, чтобы заполнить резервы.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Экономика
JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
Общество
На первоклассника пришла повестка в суд. Почему ветерана второй чеченской выметают из квартиры
Заработать на квартиру В 2003 году власти Петербурга пытались решить проблему нехватки дворников и пообещали тем, кто согласится на нестатусную работу, предоставлять служебное жильё.
Происшествия
Появились детали дела арестованного в Москве украинского олигарха
Московские следователи завершили расследование дела украинского олигарха Павла Климца, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере.
Политика
Коронавирус вырабатывает у ЕС иммунитет к обвинениям против России
Основные тезисы — «вирус пришел из США» и «ЕС ничего не делает» — распространяются полезными идиотами, в том числе и в Польше.
Культура
«Шторм» порвал Сахалин: назван лучший российский сериал
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Интернет
Мобильное приложение YouTube получило обновление интерфейса
В настоящее время обновление приложения YouTube доступно всем пользователям мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS.
Экономика
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Футбол
Коронавирус может приостановить работу академии «Локомотива»
Распространение коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации может приостановить работу футбольной академии столичного "Локомотива".
Авто
В России стартовала базовая комплектация Skoda Karoq
Как сообщает пресс-служба бренда, в стандартном оснащении Skoda Karoq в комплектации Active числятся в том числе кондиционер, аудиосистема Swing с 8 динамиками, электронная система курсовой устойчивости, четыре подушки безопасности, а также 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой и возможностью управления радио и телефоном.