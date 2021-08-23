Российская газетаМишустин утвердил концепцию по развитию производства электромобилейПремьер-министр Михаил Мишустин подписал концепцию по развитию производства и использованию электрического автомобильного транспорта.Российская газетаПроизводителям электротранспорта и аккумуляторов станут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов.URA.RuФормирование сети зарядных станций для электромобилей начнётся осенью.Говорит МоскваНа аналогичную поддержку смогут рассчитывать и производители водородных топливных элементов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruPiter.tvАвтоновости дняГородовойМой БрянскЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнРоссийская газетаИА КрыминформInfokam.suРадио 1Петрозаводск говоритКарелинформSpeedMeNewsler.ruАК&МОбщественное телевидение РоссииVSE42.RUТарантас НьюсРосбалтНовые известия КубаньАБНЖурнал Авто.руИА Красная ВеснаPrimaMedia.ruС чего всё началосьКак сообщается в понедельник на сайте правительства РФ, такая мера зафиксирована в концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным.ТАСС05:41Подробнее о событииМишустин утвердил концепцию по развитию производства электромобилейРоссийская газета10:35Правительство утвердило концепцию использования электрического транспорта на ближайшие десять летРИА Новости06:50Правительство утвердило Концепцию по развитию производства электрического автотранспортаГлас Народа05:34Правительство России приняло концепцию развития электромобилейRT на русском05:26В РФ запустят эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогамИзвестия06:24Правительство утвердило концепцию развития электромобилей в РоссииКоммерсантъ06:30Свободный проезд электрокаров по платным дорогам намерены разрешить с 2022 годаТАСС05:41Показать ещёОценить613Поделиться