Будьте в Плюсе

Мишустин утвердил концепцию по развитию производства электромобилей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал концепцию по развитию производства и использованию электрического автомобильного транспорта.
Российская газета
Производителям электротранспорта и аккумуляторов станут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов.
URA.Ru
Формирование сети зарядных станций для электромобилей начнётся осенью.
Говорит Москва
На аналогичную поддержку смогут рассчитывать и производители водородных топливных элементов.
РИА Новости

С чего всё началось

Как сообщается в понедельник на сайте
 правительства РФ, такая мера зафиксирована в концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Подробнее о событии

Мишустин утвердил концепцию по развитию производства электромобилей
Российская газета10:35
Правительство утвердило концепцию использования электрического транспорта на ближайшие десять лет
РИА Новости06:50
Правительство утвердило Концепцию по развитию производства электрического автотранспорта
Глас Народа05:34
Правительство России приняло концепцию развития электромобилей
RT на русском05:26
В РФ запустят эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам
Известия06:24
Правительство утвердило концепцию развития электромобилей в России
Коммерсантъ06:30
Свободный проезд электрокаров по платным дорогам намерены разрешить с 2022 года
ТАСС05:41

Интересное

В НМИЦ эндокринологии разработали «калькулятор риска» сахарного диабета

Предложенная методика не предполагает каких-либо особых медицинских навыков и требует лишь заполнения специальной таблицы, она может быть использована для всех пациентов, уточнили в пресс-службе.
РИА Новости04:44

Путин обсудил с Лукашенко взаимодействие в рамках Союзного государства

Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко по телефону актуальные вопросы развития отношений двух стран, в том числе дальнейшее взаимодействие в рамках Союзного государства.
ТАСС15:06