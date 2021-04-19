Мишустин утвердил льготную ипотеку на строительство частных домов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, включающее в программу льготной семейной ипотеки возможность брать кредит под 6% на покупку земельных участков и строительство частных домов.В источнике
Подробнее о событии
Правительство расширило программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов
RT на русскомвчера в 11:09
Льготную ипотеку для семей с детьми в России распространят на строительство жилого дома
Комсомольская правдавчера в 05:24