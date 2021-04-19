Названо главное различие в дизайне между iPhone 12 и грядущим iPhone 13

В линейку iPhone 13 якобы войдут четыре смартфона: собственно iPhone 13 (6,1 дюйма), а также iPhone 13 Mini (5,4), iPhone 13 Pro (6,1) и iPhone 13 Pro Max (6,7). Информация о модели Mini особенно любопытна, так как ранее сообщалось, что Apple не удовлетворена продажами iPhone 12 Mini и больше выпускать миниатюрные смартфоны не планирует.