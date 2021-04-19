Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК

Мишустин утвердил льготную ипотеку на строительство частных домов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, включающее в программу льготной семейной ипотеки возможность брать кредит под 6% на покупку земельных участков и строительство частных домов.В источнике

Подробнее о событии

Правительство расширило программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов

RT на русскомвчера в 11:09

Мишустин утвердил льготную ипотеку на строительство частных домов

РБКвчера в 05:40

Банк ДОМ.РФ выдал первые льготные кредиты на ИЖС в рамках «Семейной ипотеки»

Интерфаксвчера в 10:08

Эксперты: семейная ипотека на частные дома позволит снизить ежемесячный платеж на 20-35%

ТАССвчера в 08:30

Льготную ипотеку для семей с детьми в России распространят на строительство жилого дома

Комсомольская правдавчера в 05:24

Оперативное совещание с вице-премьерами

Глас Народавчера в 05:23

Отмена льготной ипотеки пополнит предложение квартир по переуступке

БН.рувчера в 02:45
Интересное

Названо главное различие в дизайне между iPhone 12 и грядущим iPhone 13

В линейку iPhone 13 якобы войдут четыре смартфона: собственно iPhone 13 (6,1 дюйма), а также iPhone 13 Mini (5,4), iPhone 13 Pro (6,1) и iPhone 13 Pro Max (6,7). Информация о модели Mini особенно любопытна, так как ранее сообщалось, что Apple не удовлетворена продажами iPhone 12 Mini и больше выпускать миниатюрные смартфоны не планирует.
Dgl.ru18 апреля в 16:26