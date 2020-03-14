Коронавирус
Газета.RuМишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.
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Политика
МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань
Пекин, 13 марта 2020, 08:19 — REGNUM Новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Кино
Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной
На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Общество
В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение
На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
Происшествия
У здания ФСБ на Лубянке начались задержания участников пикетов против политических репрессий
В Москве у здания ФСБ на Лубянке началась серия пикетов против политических репрессий.
Хоккей
«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ
Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Здоровье
Инфекционист Коновалов: самодиагностика и самолечение коронавируса опасны для жизни
Российский инфекционист Иван Коновалов прокомментировал растиражированные в соцсетях "советы и рекомендации" по защите от коронавируса от некого врача Юрия Климова.
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Политика
Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
Энергетика
Правительство Мишустина назвало новой реальностью нефть по 35 долларов
Цены на топливо опускались почти до 30 долларов за баррель.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Музыка
Солист Little Big назвал адом съемки клипа к Евровидению
Происшествия
В горящем доме у горпарка в Саратове погиб человек
Армия и оружие
Китайское Sohu «нашло» первую цель России в вероятной глобальной войне
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Политика
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
Финансы
Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Общество
В Казани скоропостижно умер известный бизнесмен Ирек Миннахметов
В Казани скоропостижно скончался на 40-м году жизни крупный татарстанский бизнесмен Ирек Миннахметов.
Общество
Apple закрывает магазины по всему миру
Американская корпорация Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании.
Музыка
Решение о проведении «Евровидения» примут в начале апреля
"Думаю, что решение будет принято в начале апреля", - цитирует ее ТАСС.
Шоу-бизнес
Марк Богатырев рассказал, что обрел смысл жизни с Татьяной Арнтгольц
В настоящее время Марк состоит в отношениях с популярной актрисой Татьяной Арнтгольц.
Спорт
Слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS могут отложить из-за коронавируса
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут быть сдвинуты на конец мая из-за ситуации с коронавирусом.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры
Здоровье
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием
Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Шоу-бизнес
Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова
Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
Здоровье
В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус
Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.