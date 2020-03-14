Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

Политика МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань Пекин, 13 марта 2020, 08:19 — REGNUM Новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.

Кино Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.

Общество Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.

Общество В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.

Общество В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.

Общество Apple закрывает магазины по всему миру Американская корпорация Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании.

Спорт Слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS могут отложить из-за коронавируса Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут быть сдвинуты на конец мая из-за ситуации с коронавирусом.