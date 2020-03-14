Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.
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Россия приостановит въезд иностранцев через границу с Польшей и Норвегией

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Lenta.ru05:25

Мишустин утвердил меры борьбы с коронавирусом на территории России

ТАСС04:54
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Политика

МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань

Пекин, 13 марта 2020, 08:19 — REGNUM Новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.
REGNUM вчера в 01:19
Политика

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
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Кино

Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной

На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
NewInform вчера в 11:33
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа 12 марта в 14:05
Общество

В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение

На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
REGNUM 06:09
Общество

Летящий в Москву «Суперджет» подал сигнал тревоги и снизился

Вести.Ru 06:34
Происшествия

У здания ФСБ на Лубянке начались задержания участников пикетов против политических репрессий

В Москве у здания ФСБ на Лубянке началась серия пикетов против политических репрессий.
Новая газета 07:26
Хоккей

«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ

Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Коммерсантъ 06:59
Здоровье

Инфекционист Коновалов: самодиагностика и самолечение коронавируса опасны для жизни

Российский инфекционист Иван Коновалов прокомментировал растиражированные в соцсетях "советы и рекомендации" по защите от коронавируса от некого врача Юрия Климова.
Народные новости 12 марта в 14:37
Здоровье

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
РИА Новости 07:22
Политика

Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
URA.Ru вчера в 22:28
Энергетика

Правительство Мишустина назвало новой реальностью нефть по 35 долларов

Цены на топливо опускались почти до 30 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 12:00
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru вчера в 08:07
Общество

У двух жителей Кемерово выявили коронавирус

У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Газета.Ru 05:06
Музыка

Солист Little Big назвал адом съемки клипа к Евровидению

Политическая Экспертиза 06:34
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В горящем доме у горпарка в Саратове погиб человек

КП - Саратов 04:24
Армия и оружие

Китайское Sohu «нашло» первую цель России в вероятной глобальной войне

Народные новости вчера в 00:42
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Эхо Москвы вчера в 13:15
Армия и оружие

Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Газета.Ru 02:31
Политика

В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
РИА Новости вчера в 23:44
Финансы

Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Коммерсантъ 02:07
Общество

В Казани скоропостижно умер известный бизнесмен Ирек Миннахметов

В Казани скоропостижно скончался на 40-м году жизни крупный татарстанский бизнесмен Ирек Миннахметов.
Российская газета 04:52
Общество

Apple закрывает магазины по всему миру

Американская корпорация Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании.
Газета.Ru 05:37
Музыка

Решение о проведении «Евровидения» примут в начале апреля

"Думаю, что решение будет принято в начале апреля", - цитирует ее ТАСС.
Вестник Кавказа вчера в 10:27
Шоу-бизнес

Марк Богатырев рассказал, что обрел смысл жизни с Татьяной Арнтгольц

В настоящее время Марк состоит в отношениях с популярной актрисой Татьяной Арнтгольц.
Kleo.ru 05:28
Спорт

Слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS могут отложить из-за коронавируса

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут быть сдвинуты на конец мая из-за ситуации с коронавирусом.
Sport24.ru 04:14
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

Эхо Москвы 03:00
Здоровье

Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Национальная служба новостей 12 марта в 08:48
Шоу-бизнес

Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова

Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
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Здоровье

В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус

Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
РИА Новости 06:29
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