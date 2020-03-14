Коронавирус
РИА НовостиМишустин утвердил меры по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. Соответствующие поручения глава правительства дал по итогам совещания, состоявшегося 12 марта.
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Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов
«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов, следовавших рейсами Москва–Тюмень, Иркутск–Москва, Москва–Челябинск»,— сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Футбол
«Спартак» победил «Оренбург» в матче РПЛ
Общество
Собянин ввел свободное посещение в школах Москвы из-за коронавируса
В московских школах введут свободное посещение с понедельника, 16 марта.
Политика
Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которую возмутила возможность прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.
Общество
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у 11 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Общество
В Кузбассе введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении с 16 марта режима повышенной готовности на территории региона из-за двух случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кемерово, обнаруженных в субботу, сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
Политика
Украинский дипломат заразился коронавирусом за границей
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о первом случае заболевания коронавирусом сотрудника посольства в одной из стран.
Политика
Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса
Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса.
Культура
Питер Джексон снимет документальный фильм о культовых The Beatles
Документальный фильм о создании альбома Let It Be группы Beatles снимет знаменитый режиссер Питер Джексон.
Игры
8-битные экшен-платформеры Oniken и Odallus: The Dark Call выйдут на PlayStation 4 в конце марта
Компания Digerati Distribution и студия JoyMasher объявили о том, что Oniken: Unstoppable Edition и Odallus: The Dark Call выйдут на PlayStation 4 25 марта.
Общество
Главный санитарный врач может получить право обязать пациентов находиться на домашнем карантине
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать такое предложение.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Культура
В Воронеже перенесли концерт Александра Малинина
Концерт Народного артиста России Александра Малинина в Воронеже, назначенный на воскресенье, 15 марта, не состоится.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру
Кино
Вин Дизель считает финал «Форсажа 7» одной из лучших сцен в истории кино
В беседе с NME звезда франшизы «Форсаж» Вин Дизель заявил, что концовка седьмой части, где происходит прощание с Полом Уокером и его героем, — один из лучших моментов в истории кинематографа.
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Общество
Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
Политика
Сбежавший от допроса Порошенко нашелся
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну после вызова на допрос, лечится в одной из испанских клиник.
Футбол
Президент «Оренбурга»: «Ребята постарались, но фортуна была на стороне «Спартака»
Максименко сделал пять сэйвов, как минимум должна была быть ничья. Ребята постарались, но фортуна была на стороне гостей.
Армия и оружие
Россия и Турция проведут совместное патрулирование в Идлибе
Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в сирийском Идлибе.
Игры
Игроки Dreams смогут начать зарабатывать на своих разработках
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Происшествия
Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Здоровье
Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей
Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Общество
Психолог объяснил отсутствие страха у россиян перед коронавирусом
Психолог Михаил Хорс объяснил отсутствие страха у россиян перед коронавирусом.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Общество
Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
Политика