Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМишустин утвердил меры по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. Соответствующие поручения глава правительства дал по итогам совещания, состоявшегося 12 марта.
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