Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. Соответствующие поручения глава правительства дал по итогам совещания, состоявшегося 12 марта.

Мишустин утвердил меры по борьбе с коронавирусом в России

Футбол «Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.

Общество В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.

Общество В МЧС предупредили москвичей о метели Ведомство предупреждает об усилении холодного ветра, метели, а также резком понижении температуры. Все это ожидается вечером, 14 марта.

Общество Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.

Общество Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.

Политика В КС поступил запрос президента о проверке поправок к Конституции «В КС поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования», — заявили в суде.

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Общество Меркель заявила, что коронавирус угрожает 70% населения Германии Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 11 марта заявила о том, что до 70% населения страны могут заболеть новым коронавирусом, так как против него нет вакцины.

Политика Матвиенко не поддержала закрытие границ из-за коронавируса Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила идею закрытия границ с 16 марта. По ее мнению, это избыточная мера.