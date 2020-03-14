Коронавирус
РИА НовостиМишустин утвердил меры по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. Соответствующие поручения глава правительства дал по итогам совещания, состоявшегося 12 марта.
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Футбол
«Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге
В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.
Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Общество
В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом
В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Общество
В МЧС предупредили москвичей о метели
Ведомство предупреждает об усилении холодного ветра, метели, а также резком понижении температуры. Все это ожидается вечером, 14 марта.
Общество
«Корона будет над всеми нами». Ванга предсказала вспышку коронавируса
Незадолго до своей смерти Ванга предсказала, что «корона будет над всеми нами».
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Космос
Blue Origin открыл центр управления полетами ракеты New Glenn
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек
Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала подписчикам свой целлюлит
Подписчики телезвезды поддержали её и отметили, что она преувеличила насчёт целлюлита.
Здоровье
В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом
В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом.
Хоккей
«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ
Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Политика
В КС поступил запрос президента о проверке поправок к Конституции
«В КС поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования», — заявили в суде.
Здоровье
В Минздраве рассказали о состоянии пациента с коронавирусом на Кубани
Установлено, что житель Кубани был в очаге инфекции, в Вероне (Италия). По возвращении 5 марта почувствовал себя плохо, обратился к медикам.
Общество
Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Шоу-бизнес
Марк Богатырев рассказал, что обрел смысл жизни с Татьяной Арнтгольц
В настоящее время Марк состоит в отношениях с популярной актрисой Татьяной Арнтгольц.
Общество
Меркель заявила, что коронавирус угрожает 70% населения Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 11 марта заявила о том, что до 70% населения страны могут заболеть новым коронавирусом, так как против него нет вакцины.
Армия и оружие
РФ и Турция проведут первое совместное патрулирование трассы в Идлибе
Первое совместное российского-турецкое патрулирование трассы М-4 в Идлибе состоится 15 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Испании взлетело на 1500 человек
1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Испании за прошедшие сутки, рассказали местные власти.
Здоровье
Минздрав Белоруссии: на коронавирус подозреваются еще 5 студентов БГУ
«Касаясь ситуации в Белгосунверситете: после проведения первичного тестирования у 5 студентов предварительный тест дал положительный результат на COVID-19», — поясняет Минздрав Белоруссии.
Армия и оружие
В Швеции заявили о риске военной эскалации в Балтийском регионе
Служба внешней военной разведки Швеции заявила, что ситуация с политикой безопасности в регионе Балтийского моря ухудшилась, что означает «повышенный риск военных инцидентов и конфронтации».
Политика
Матвиенко не поддержала закрытие границ из-за коронавируса
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила идею закрытия границ с 16 марта. По ее мнению, это избыточная мера.
Экономика
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Политика
«Детский» сайт главы государства противоречит словам взрослых
«Детский» сайт главы государства противоречит словам взрослых В 2004 году президент Владимир Путин торжественно открыл свой официальный «детский» сайт «Узнай президента».
Происшествия
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Американский самолет авиакомпании Polar Air Cargo, летевший по маршруту Лос-Анджелес - Токио, запросил экстренную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского, но не сел, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.