Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМишустин утвердил меры по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. Соответствующие поручения глава правительства дал по итогам совещания, состоявшегося 12 марта.
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Россия приостановит въезд иностранцев через границу с Польшей и Норвегией

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Мишустин утвердил план борьбы с коронавирусом на территории России

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Мишустин утвердил меры борьбы с коронавирусом на территории России

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Мишустин утвердил меры по борьбе с коронавирусом в России

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Мишустин одобрил меры для борьбы с коронавирусом

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Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией из-за коронавируса

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Футбол

«Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге

В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.
Вести.Ru 09:00
Музыка

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Вести.Ru вчера в 12:58
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
Общество

В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Вести.Ru 05:38
Общество

В МЧС предупредили москвичей о метели

Ведомство предупреждает об усилении холодного ветра, метели, а также резком понижении температуры. Все это ожидается вечером, 14 марта.
Московский Комсомолец 07:28
Общество

«Корона будет над всеми нами». Ванга предсказала вспышку коронавируса

Незадолго до своей смерти Ванга предсказала, что «корона будет над всеми нами».
В курсе.ру 04:01
Общество

Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
РБК 08:10
Космос

Blue Origin открыл центр управления полетами ракеты New Glenn

Популярная механика 12 марта в 05:50
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа.
РИА Новости 06:33
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
РИА Новости 04:02
Шоу-бизнес

Маша Малиновская показала подписчикам свой целлюлит

Подписчики телезвезды поддержали её и отметили, что она преувеличила насчёт целлюлита.
Газета Кемерова вчера в 14:38
Здоровье

В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом.
Вести Подмосковья вчера в 01:08
Хоккей

«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ

Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Коммерсантъ 06:59
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа 12 марта в 14:05
Политика

В КС поступил запрос президента о проверке поправок к Конституции

«В КС поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования», — заявили в суде.
RT на русском 08:23
Здоровье

В Минздраве рассказали о состоянии пациента с коронавирусом на Кубани

Установлено, что житель Кубани был в очаге инфекции, в Вероне (Италия). По возвращении 5 марта почувствовал себя плохо, обратился к медикам.
РБК Краснодар 12 марта в 14:29
Общество

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс вчера в 08:33
Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости 03:53
Здоровье

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
РИА Новости 07:22
Шоу-бизнес

Марк Богатырев рассказал, что обрел смысл жизни с Татьяной Арнтгольц

В настоящее время Марк состоит в отношениях с популярной актрисой Татьяной Арнтгольц.
Kleo.ru 05:28
Общество

Меркель заявила, что коронавирус угрожает 70% населения Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 11 марта заявила о том, что до 70% населения страны могут заболеть новым коронавирусом, так как против него нет вакцины.
Южный Федеральный 11 марта в 11:20
Армия и оружие

РФ и Турция проведут первое совместное патрулирование трассы в Идлибе

Первое совместное российского-турецкое патрулирование трассы М-4 в Идлибе состоится 15 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
РЕН ТВ 06:12
Общество

Число заболевших коронавирусом в Испании взлетело на 1500 человек

1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Испании за прошедшие сутки, рассказали местные власти.
News.ru 09:01
Здоровье

Минздрав Белоруссии: на коронавирус подозреваются еще 5 студентов БГУ

«Касаясь ситуации в Белгосунверситете: после проведения первичного тестирования у 5 студентов предварительный тест дал положительный результат на COVID-19», — поясняет Минздрав Белоруссии.
Красная весна 08:17
Армия и оружие

В Швеции заявили о риске военной эскалации в Балтийском регионе

Служба внешней военной разведки Швеции заявила, что ситуация с политикой безопасности в регионе Балтийского моря ухудшилась, что означает «повышенный риск военных инцидентов и конфронтации».
Национальная служба новостей вчера в 13:59
Политика

Матвиенко не поддержала закрытие границ из-за коронавируса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила идею закрытия границ с 16 марта. По ее мнению, это избыточная мера.
iReactor 05:37
Общество

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Экономика

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
РИА Новости 05:38
Политика

«Детский» сайт главы государства противоречит словам взрослых

«Детский» сайт главы государства противоречит словам взрослых В 2004 году президент Владимир Путин торжественно открыл свой официальный «детский» сайт «Узнай президента».
Коммерсантъ 05:00
Происшествия

Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел

Американский самолет авиакомпании Polar Air Cargo, летевший по маршруту Лос-Анджелес - Токио, запросил экстренную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского, но не сел, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
РИА Новости вчера в 23:03
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