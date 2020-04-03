Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМишустин утвердил новые поручения по ситуации с коронавирусом

Премьер Михаил Мишустин подписал перечень поручений различным органам власти для реализации решений Владимира Путина по поддержке граждан и экономики, принятых накануне. В России зафиксировали 10 131 больного COVID-19, из них 698 человек выздоровели, 76 умерли.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал поручения
, направленные на реализацию указаний президента России, которые были даны вчера на совещании с руководителями регионов по борьбе с распространением коронавируса.
Росбалт11:42

Подробнее о событии

Мишустин утвердил новые поручения по ситуации с коронавирусом

РИА Новости11:57

Мишустин поручил подготовить дополнительные меры по повышению устойчивости экономики РФ

ТАСС11:25

Мишустин подписал ряд поручений Путина по борьбе с COVID-19

Газета.Ru11:37

Минфин, Минтруд, Минпромторг и другие ведомства сегодня представят меры по дополнительной поддержке бизнеса

Эхо Москвы11:31

Министерства представят проект мер по поддержке бизнеса

News.ru11:54

Мишустин поручил представить предложения по расширению кредитных каникул

ПРАЙМ11:22

Мишустин подписал поручения по новым указаниям Путина в связи с коронавирусом

Life.ru11:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика

Путин уволил замглавы МВД Александра Романова

Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Газета.Ru 13:50
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
ТАСС 07 апреля в 08:24
Происшествия

Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу

Ведомости 08:12
Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Lenta.ru 14:24
Гаджеты

Смартфон с новым дизайном представила LG на эскизах

Компания LG уже скоро представит свой новый смартфон, дизайн которого она решила показать накануне презентации.
Газета DAILY 14:59
Экономика

ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
ТАСС 09:16
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru 09:24
Общество

Школы Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года

iReactor 02:54
Политика

Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Lenta.ru 14:14
Кино

Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета «Стражей Галактики 3»

В третьей части франшизы будет подробно рассказана история енота Ракеты. Режиссер Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики".
Piter.tv 07:52
Политика

Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу

В понедельник премьер Михаил Мишустин заявил, что главы регионов должны принимать адекватные меры по борьбе с коронавирусом и не путать региональные полномочия с федеральными.
РИА Новости 11:31
Технологии

Подписка Google Stadia Pro стала временно бесплатной

Google сделала подписку Stadia Pro бесплатной на два месяца. Об этом компания сообщила в блоге на официальном сайте.
CyberSport.ru вчера в 23:41
Общество

«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Ведомости 14:34
Кино

Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет

Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет.
Piter.tv вчера в 05:11
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Здоровье

Коронавирус поражает головной мозг

Во время обследования выяснилось, что вирус поразил участки мозга, отвечающие за речь, вкус и обоняние.
Мир новостей 07:21
Общество

В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 11:38
Спорт

Вяльбе: вообще не хочу, чтобы Губерниев комментировал лыжные гонки

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призвала комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева не лезть в этот вид спорта.
Metaratings 14:46
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Рамблер 11:43
Общество

Мишустин поддержал заморозку цен на продукты

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» по заморозке цен на продукты.
Lenta.ru 04:51
Кино

Пользователи Reddit показали, как менялись рейтинги известных сериалов

В разделе сайта Reddit r/dataisbeautiful/, посвящённом статистическим данным, появилась инфографика о том, как менялись рейтинги известных сериалов.
News.ru 10:20
Общество

В России упрощается порядок регистрации безработных

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:26
Общество

Рязанские власти отчитались о ситуации в Заокском

О планах и уже проведенных работах в Заокском сельском поселении отчиталось региональное правительство.
Рязань.Лайф 11:10
Армия и оружие

Американские истребители перехватили российские Ил-38

Lenta.ru 09:20
Общество

Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 05:39
Происшествия

В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы

Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
Вести.Ru 14:51
Политика

Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Глава государства напомнил, что Россия выдержала набеги печенегов и половцев, и коронавирус она тоже преодолеет.
Плюс один +1 вчера в 09:19
Здоровье

Комаровский объяснил, что делать при первых симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский сделал публикацию в своем Instagram-аккаунте, где описал необходимые действия после того, как человек обнаружил у себя первые признаки коронавируса нового типа.
Рамблер 13:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное