Экономика
Политическая ЭкспертизаМишустин утвердил новый список проектов с финансированием за счет ФНБ
Перечень крупных проектов с госучастием, финансируемых за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ), расширен по распоряжению, которое подписал глава правительства Михаил Мишустин.
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Строительство ледоколов и терминала СПГ «Утренний» будет финансироваться из ФНБ
Коммерсантъ19 июня в 03:21
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