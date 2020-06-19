Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаМишустин утвердил новый список проектов с финансированием за счет ФНБ

Перечень крупных проектов с госучастием, финансируемых за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ), расширен по распоряжению, которое подписал глава правительства Михаил Мишустин.
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