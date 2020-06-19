Перечень крупных проектов с госучастием, финансируемых за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ), расширен по распоряжению, которое подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Мишустин утвердил новый список проектов с финансированием за счет ФНБ

Политика Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая. 27

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. 32

Политика В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире. 5

Политика В США отказали авиакомпаниям КНР в полётах Министерство транспорта США отклонило запросы китайских авиакомпаний на выполнение рейсов между США и КНР.

Общество В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Политика Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского В России учредили орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Указ Президента страны Владимира Путина опубликован на сайте Кремля. 26

Футбол «Барселона» сыграла вничью с «Севильей» Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Тоттенхэм» не смог удержать победу над «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счётом: 1:1.

Происшествия На адвокатов осужденного экс-мэра Владивостока завели уголовное дело Владивосток, 19 июня 2020, 10:47 — REGNUM В Приморье предъявлено обвинение двум адвокатам осужденного бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону. 6

Авто Lada Vesta лишилась одной комплектации «АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей. 32