Экономика
Политическая ЭкспертизаМишустин утвердил новый список проектов с финансированием за счет ФНБ
Перечень крупных проектов с госучастием, финансируемых за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ), расширен по распоряжению, которое подписал глава правительства Михаил Мишустин.
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В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Коммерсантъ вчера в 08:56
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Ивлеева разделась в клубе Берлина во время съёмок «Орла и решки»
News.ru вчера в 14:19
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РИА Новости вчера в 10:33
Технологии
Собака-робот от Boston Dynamics поступила в свободную продажу
Робот Spot, производимый американской компанией Boston Dynamics, впервые поступил в прямую продажу, сообщается на сайте компании.
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В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости 19:06
Музыка
Артур Пирожков представил в Сети новый трек «Перетанцуй меня»
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Общество
Актер Долинский убежден, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился к родственникам погибшего в дорожно-транспортном происшествии Сергея Захарова с просьбой "не убивать" виновника аварии – актера Михаила Ефремова.
Аргументы недели 14:34
Политика
В США отказали авиакомпаниям КНР в полётах
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RT на русском 19:48
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Видеоигра Injustice: Gods Among Us доступна бесплатно
Бесплатную раздачу видеоигры Injustice: Gods Among Us устроила компания-издатель Warner Bros.
ИА Красная Весна 14:41
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В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Lenta.ru 18:40
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 вчера в 01:57
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Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
В России учредили орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Указ Президента страны Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
Татар-информ 14:02
Армия и оружие
МИД РФ ответил на обвинения США в создании угрозы в космосе
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Оренбург, 19 июня 2020, 21:07 — REGNUM В Оренбургской области сняты все ограничения для граждан старше 65 лет.
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«Барселона» сыграла вничью с «Севильей»
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Новый Honda Breeze опережает в продажах Kia Sportage
Компания Honda начала реализацию нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре 2019 года.
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На адвокатов осужденного экс-мэра Владивостока завели уголовное дело
Владивосток, 19 июня 2020, 10:47 — REGNUM В Приморье предъявлено обвинение двум адвокатам осужденного бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
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Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения
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Армия и оружие
Зачем КНДР взорвала межкорейский офис связи
Вчера Северная Корея взорвала Межкорейское бюро связи, что еще больше усилило трансграничную напряженность на полуострове после двухнедельного обмена колкостями и осуждения Сеула Пхеньяном.
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