Экономика

REGNUMREGNUMВ России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
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Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для пострадавших МСП

РБК05:32

Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

РИА Новости04:03

Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для МСП

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Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

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Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для МСП

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Российским компаниям дали отсрочку по выплатам из-за коронавируса

Lenta.ru04:21

Утверждена дополнительная отсрочка по страховым взносам для МСП

Вести.Ru04:57
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В Кировской области выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в регионе составляет 397 человек.
РИА Новости 05:07
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Здоровье

Около 90 медработников больницы в Симферополе оказались на обсервации

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РИА Новости 04:40
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
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Наука

Мел-палеогеновое вымирание увеличило мозг птиц

N+1 вчера в 11:14
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Майк Тайсон собирается вернуться на ринг

Собираюсь устроить несколько выставочных боев и прийти в форму.
Спорт-Экспресс вчера в 19:23
Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

RT на русском 05:07
Происшествия

Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео

Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе, на вертолетной площадке месторождения "Русское".
РИА Новости 05:11
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
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Общество

Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае

Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Киберспорт

Традиционная игровая выставка PC Gaming Show пройдёт 6 июня

Вашингтон, 25 апреля 2020, 09:52 — REGNUM Игровая выставка PC Gaming Show пройдёт 6 июня 2020 года.
REGNUM 02:52
Космос

Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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Общество

На Ставрополье умер медик, работавший с зараженными коронавирусом

ТАСС 03:55
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Общество

От коронавируса скончался депутат Городского Собрания Сочи

Константин Гергишан был депутатом Городского Собрания Сочи четвертого и пятого созывов от третьего округа Адлерского района.
Вести Сочи 04:12
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Общество

Голикова заявила, что россияне устали от ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз вчера в 14:13
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Общество

Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио»

Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора. В 2016 году она стала главным редактором «Русского радио».
Известия 04:22
Армия и оружие

Т-90 доказал свою надежность в ходе войны в Сирии

Российские основные боевые танки Т-90 продолжают демонстрировать в Сирии высокие характеристики надежности.
Российская газета 22 апреля в 08:42
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Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ

В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 02:32
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Общество

Чехия открыла границы для выезда за рубеж

Напомним, что власти Чехии закрыли границы 16 марта. По последним данным, в стране зарегистрировано 7 188 случаев заражения коронавирусом.
Дни.ру вчера в 03:58
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Общество

Астраханский губернатор дал пояснения о сроках действия карантина

Глава региона Игорь Бабушкин дал разъяснение по поводу окончания действия запретов и ограничительных мер, введённых в Астраханской области.
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Общество

Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии в годы войны

Газета Ilta-Sanomat опубликовала материал, в котором оправдывается создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны.
РИА Новости вчера в 20:14
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Экономика

На борьбу с SARS-CoV-2 Забайкалье получит более 400 млн рублей

Чита, 25 апреля 2020, 12:17 — REGNUM Забайкальский край, где по состоянию на 25 апреля выявили 90 случаев заражения, на борьбу с SARS-CoV-2, получит от российского правительства 424 миллиона рублей.
REGNUM 05:17
Происшествия

В Хакасии 34 человека заразились коронавирусом в больнице

В одной из больниц Абакана выявили массовую вспышку заболевания коронавирусом - заразились 34 пациента отделения травматологии.
Российская газета 03:03
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Экономика

Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

Глава Сбербанка Герман Греф, что введенные из-за коронавируса кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд руб. По словам господина Грефа, реструктуризация кредитов пользуется у физлиц "огромной популярностью", и Сбербанк получил уже сотни тысяч заявок.
Коммерсантъ 05:30
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
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Шоу-бизнес

Сябитова оценила слова Семенович о «ничего не зарабатывающих» мужчинах

Телеведущая Роза Сябитова прокомментировала в беседе с "Вечерней Москвой" высказывание певицы Анны Семенович о том, что мужчины с зарплатой в сто тысяч рублей "ничего не зарабатывают".
РИА Новости вчера в 18:12
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
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