Экономика
Политика СегодняМишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для бизнеса
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий пострадавших из-за ситуации с COVID-19 отраслей. Отсрочка по страховым взносам будет действовать в течение четырех-шести месяцев.
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Испытано на себе: как бизнесмены Белгородской области пытаются получить помощь банков
Бел.Ру24 апреля в 03:14
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Происшествия
Водитель в Омске врезался в группу людей во время незаконных автогонок
REGNUM вчера в 11:31
Политика
Песков опроверг слухи о том, что Путин где-то «укрылся»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Владимир Путин где-то "укрылся" от эпидемии коронавируса.
Pravda.Ru 03:29
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель
По состоянию на 08:46 мск стоимость июньских фьючерсов на WTI уменьшалась на 11,28%, до 15,04 доллара, Brent — на 1,96%, до 21,02 доллара.
РИА Новости 02:42
Шоу-бизнес
Ксения Собчак защитила Регину Тодоренко
В последнее время Ксения Собчак усиленно критикует всех подряд, но решила защитить Регины Тодоренко, на которую обрушился шквал критики за заявление о домашнем насилии.
Paparazzi.ru 02:13
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Здоровье
В каких городах скончались россияне от коронавируса за сутки
Всего за время пандемии погибли уже 794 пациента. В каких регионах умерли зараженные коронавирусом, в нашем материале.
Smolnarod.ru 04:12
Авто
Mitsubishi представила новую модель
Японский бренд выпустил коммерческий фургон Express, который является по своей сути перелицованной версией Renault Trafic.
Тарантас Ньюс вчера в 00:21
Общество
Оставаться на майские праздники дома призвала глава Роспотребнадзора
В большинстве областей России действует режим самоизоляции, во время которого людям разрешают только выходить на улицу только в магазин, больницу или аптеку.
Live24 вчера в 08:57
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 25 апреля в 13:07
Общество
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусной инфекцией и заняла девятое место в списке стран по количеству инфицированных.
Lenta.ru 04:02
Шоу-бизнес
Варнава получила серьезную травму на съемках «Танцев со звездами»
Как пишут средства массовой информации, теперь участие Варнавы в проекте оказалось под угрозой из-за травмы звезды.
ФАН 03:19
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
Песков прокомментировал ужесточение режима самоизоляции в Москве
Московские власти пошли на ужесточение режима самоизоляции и введение цифровых пропусков, когда увидели, что горожане отказываются оставаться дома, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Москва 24 03:27
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Происшествия
Топ-менеджер челябинской больницы арестован по делу о взятке
В Челябинске по обвинению в вымогательстве и получении взятки арестован Алексей Неверов, работавший заместителем главврача областной больницы №3 и покинувший после отставки главврача Олега Маханькова.
URA.Ru 03:57
Общество
В России за сутки выявлено 5966 случаев заражения коронавирусом
Еще 5966 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 25 апреля в 06:15
Общество
В КНР сообщают, что в Ухане больше нет коронавируса
По данным ведомства, в Ухане, столицы Хубэя, откуда пошло распространение коронавируса, больше не фиксируются случаи заражения и смерти от COVID-19, пишет в понедельник, 27 апреля, «Интерфакс».
ГЛАС.RU 02:58
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
Армия и оружие
Стало известно о жертвах атаки на столицу Сирии
В атаке обвиняют Израиль: SANA утверждает, что удар был нанесен из воздушного пространства Ливана.
Lenta.ru 03:59
Общество
В Башкирии коронавирусом заболели 570 человек
По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, на текущее время в республике заболели COVID-19 еще 43 человека.
ProUfu.ru 03:24
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой
По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru вчера в 05:38
Происшествия
В Бурятии задержан бывший вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов
Следственные органы СКР, при поддержке сотрудников полиции, задержали известного в республике политика Баира Жамбалова, ранее возглавлявшего региональное отделение партии "Единая Россия" и занимавшего пост вице-спикера Народного Хурала Бурятии.
Байкал24 25 апреля в 11:25
Происшествия
Под Липецком столкнулись два мотоцикла и иномарка
Kursk.com 03:20
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
Общество
Составлен рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
По данным РИА Новостей, за последние 2 года в России на 19,6% (на 5 триллионов рублей) вырос объем банковских вкладов физических лиц.
Московский Комсомолец 03:31