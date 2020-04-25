Экономика
Политика СегодняМишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для бизнеса
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий пострадавших из-за ситуации с COVID-19 отраслей. Отсрочка по страховым взносам будет действовать в течение четырех-шести месяцев.
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Испытано на себе: как бизнесмены Белгородской области пытаются получить помощь банков
Бел.Ру24 апреля в 03:14
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В прошлом году Лидия Николаевна переоформила на своего супруга квартиру в Новой Москве площадью 50 квадратных метров, а также свою долю на авторские права её покойного мужа — писателя и режиссера Василия Макаровича Шукшина.
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Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
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На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
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Путин выступит с новым обращением по ситуации с коронавирусом
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 26 апреля зафиксировали 73 новых случая коронавируса.
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Новак заявил о росте спроса на нефть в странах Европы
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в ведомстве отмечают рост спроса на нефть в ряде стран Центральной и Северной Европы.
Известия 06:18
Общество
У пяти севастопольцев обнаружили коронавирус
Севастополь, 27 апреля 2020, 14:07 — REGNUM У пяти жителей Севастополя подтвердили заражение коронавирусной инфекцией.
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Происшествия
В Москве задержаны мошенники, продававшие электронные пропуска
Столичные полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в мошенничествах с электронными пропусками.
Российская газета 07:11
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Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров
Риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири обстановка уже достаточно сложная, заявил президент РФ Владимир Путин.
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The Rolling Stones выпустили сингл о самоизоляции
Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones выпустила новый сингл, посвященный самоизоляции во время пандемии коронавируса.
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Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти
Российская газета 07:23
Общество
Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 03:24
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
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У саратовских медиков выявили наличие иммунитета к коронавирусу
В Саратовской области коронавирус выявлен у 17 медицинских работников.
Четвертая Власть 05:44
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Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
ТАСС 06:12
Общество
Более 20 танкеров остановились у берегов Калифорнии
У порта Лонг-Бич недавно было зафиксировано 27 танкеров.
Москва 24 06:57
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
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Надежда Бабкина передала всем привет из больницы
Народная артистка РСФСР, певица, актриса и телеведущая, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, продолжает лечение в стационаре.
Российская газета 04:56
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Комаровский назвал самые опасные места во время пандемии коронавируса
Врач Евгений Комаровский рассказал о смертельно опасных местах во время пандемии COVID-19.
Aobe.ru вчера в 14:56
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Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Власти Фиджи не дали разрешение на посадку самолёта для вывоза россиян
RT на русском 06:16
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от расходов на страхование по ипотеке
Центробанк предложил освободить россиян от расходов на страхование рисков по ипотеке. Регулятор хочет переложить эти расходы на банки.
Коммерсантъ 07:44
Происшествия
Вице-спикер Заксобрания Бурятии арестован по делу о ДТП
Советский районный суд Улан-Удэ поместил под домашний арест вице-спикера Законодательного Собрания Бурятии Баира Жамбалова.
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Происшествия
В Москве задержали компанию пьяных нарушителей самоизоляции
Полицейские задержали на юге Москвы четырех человек, нарушивших режим самоизоляции и оказавших сопротивление стражам порядка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 03:48
Общество
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил метания и постоянную смену курса российского судна «Академик Черский», способного завершить строительство газопровода «Северный поток-2», стремлением избежать санкций США.
Lenta.ru 04:16
Экономика
Цены на жилье в России начали снижаться
«В регионах России наступил переломный момент — средняя цена на вторичное жилье изменила динамику с положительной на отрицательную впервые с осени 2017 года», — констатировал Хусаинов.
Lenta.ru 05:18
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
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Плющенко и Рудковская станцевали под хит Билана
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко станцевал со своей женой Яной Рудковской под хит Димы Билана «Химия».
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Хоровая капелла Удмуртии присоединилась к акции «Наш День Победы»
RT на русском 07:24