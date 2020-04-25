Экономика

REGNUMREGNUMВ России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
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Песня 99-летнего ветерана, закрытие вестибюлей метро. Главное о коронавирусе за 25 апреля

ТАСС25 апреля в 12:37

Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для пострадавших МСП

РБК25 апреля в 05:32

Авиакомпании будут спасать, но не всех и не сразу

Труд23 апреля в 17:13

Российским компаниям дали отсрочку по выплатам из-за коронавируса

Lenta.ru25 апреля в 04:21

Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

РИА Новости25 апреля в 04:03

Испытано на себе: как бизнесмены Белгородской области пытаются получить помощь банков

Бел.Ру24 апреля в 03:14

Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

Известия25 апреля в 04:31
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Авто

Представлен шестиметровый броневик Range Rover за 100 миллионов рублей

Car.ru вчера в 23:52
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Транспорт

По мосту через Зею запретили движение автобусов

Был введен режим ЧС локального характера. И, поначалу, было введено ограничение на движение грузового транспорта весом больше 3,5 тонны.
Амур.инфо вчера в 23:22
16
Общество

Собчак стала обладательницей доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила данные о том, что стала владелицей доли в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 20:14
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
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Общество

В Челябинскую область вернулись 8 туристов из ОАЭ

В воскресенье, 26 апреля, в аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург) прибыл чартерный рейс из Объединенных Арабских Эмиратов – на борту находились девять жителей Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.
Доступ1 вчера в 23:57
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Политика

Япония запретила въезд в страну из России

Токио, 27 апреля 2020, 07:00 — REGNUM Япония расширила список стран, из которых запрещен въезд на японскую территорию, еще на 14 государств, включая Россию, Украину и Белоруссию.
REGNUM 00:00
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Экономика

Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения

За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей.
РИА Новости вчера в 17:00
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Общество

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
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Происшествия

Пожар произошел в нежилом здании в Ростове-на-Дону

Известия вчера в 23:44
Общество

В новый КоАП включили ответственность за «поющих» по ночам собак

Москва, 26 апреля 2020, 23:34 — REGNUM Ответственность за нарушение тишины ночью расширят в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
REGNUM вчера в 16:34
2,2K
Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия вчера в 19:46
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Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Продлить режим самоизоляции в России призвала Глава Роспотребнадзора Анна Попова.
12 Канал Омск вчера в 23:19
4,5K
Здоровье

Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса

Руководитель Бурятии Алексей Цыденов заявил, что медики, зараженные коронавирусом, сами скрывали симптомы заболевания.
Московский Комсомолец вчера в 11:37
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Общество

Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 03:24
1,9K
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru вчера в 02:53
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
1K
Здоровье

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК 25 апреля в 05:49
Политика

Трампа возмутила статья NYT о его привычках на работе

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на The New York Times после публикации о его привычках на работе.
Российская газета вчера в 19:52
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Политика

Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
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Общество

Россия отказалась платить Британии 76 млн рублей

Британский суд не вправе требовать с России 830 тыс. фунтов стерлингов (76,2 млн рублей) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому, фигурирующему в коррупционном деле генерала СК Александра Дрыманова, сообщили в Генпрокуратуре России.
Взгляд.ру 00:11
Происшествия

Шестеро погибли, отравившись неизвестной жидкостью под Новосибирском

Шесть человек стали жертвами отравления неизвестной жидкостью в Новосибирской области.
РЕН ТВ вчера в 23:24
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

Российская газета вчера в 23:00
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Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
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Кино

Назван самый прибыльный фильм 2019 года

Life.ru вчера в 19:35
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Общество

Завтра в Улан-Удэ вновь закроют парикмахерские и строительные магазины

Принято решение о приостановке оказания парикмахерских услуг в Улан-Удэ, селе Эрхирик и поселке Нижние Тальцы Заиграевского района как территориях, на которых повышена угроза неблагоприятного развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Номер один вчера в 23:06
Армия и оружие

Самолет Як-130 назвали «маленьким ужасом» НАТО

После ряда модификаций самолет стал учебно-боевым, а в НАТО его назвали "маленьким кошмаром".
Экономика сегодня 25 апреля в 13:50
45
Происшествия

В Минздраве Омской области сообщили данные о коронавирусе

Как сообщает Минздрав Омской области, по состоянию на 9:50 часов 27 апреля в регионе выявлено 62 случая коронавируса, причем 12 из них – у детей.
РИА СуперОмск вчера в 23:55
Гаджеты

Эксперты выяснили, кто из Intel и AMD делает лучшие процессоры

Эксперты сравнили процессоры Intel и AMD и сделали вывод: какая из компаний делает лучшие процессоры на сегодняшний день.
NewInform вчера в 19:39
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Культура

Лариса Долина рассказала, чем россияне отличаются от американцев

РИА Новости вчера в 21:27
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
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