Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий пострадавших из-за ситуации с COVID-19 отраслей. Отсрочка по страховым взносам будет действовать в течение четырех-шести месяцев.

Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для бизнеса

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