Экономика
Новгородские ведомостиМишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для пострадавших МСП
В апреле правительство уже на четыре месяца дало отсрочку по уплате страховых взносов для ИП из реестра малого и среднего бизнеса, относящихся к наиболее пострадавшим отраслям.В число наиболее пострадавших сфер экономики изначально включили девять отраслей, в том числе общепит, гостиничный бизнес, авиаперевозки, бытовые услуги, туризм, транспорт.
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Испытано на себе: как бизнесмены Белгородской области пытаются получить помощь банков
Бел.Ру24 апреля в 03:14
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Общество
«АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей
"АвтоВАЗ" приостановит производство автомобилей с 29 апреля, возобновить его планируется 18 мая, сообщил в понедельник ТАСС председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.
ТАСС 06:24
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Политика
Глава Минздрава Ставрополья ушел в отставку
Министр здравоохранения Ставропольского края, где свыше 450 человек заразились коронавирусом, Виктор Мажаров подал в отставку по собственному желанию.
ТАСС 04:27
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 25 апреля в 06:41
Политика
Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики
Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Шоу-бизнес
Садальский высмеял Собчак и эротическое шоу Богомолова
Московский Комсомолец 03:27
Общество
Петербург и Ленобласть договорились о поездках на дачи
Жители Петербурга смогут отправиться на свои дачи в Ленинградской области при соблюдении ряда требований соседнего региона.
Российская газета 07:23
Происшествия
В Саратовской области покончил с собой пациент с коронавирусом
В минувшие выходные в Саратовской области покончил с собой человек, у которого был диагностирован коронавирус.
FreeNews-Volga 05:38
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина просит Бари Алибасова вернуть ей квартиру
В прошлом году Лидия Николаевна переоформила на своего супруга квартиру в Новой Москве площадью 50 квадратных метров, а также свою долю на авторские права её покойного мужа — писателя и режиссера Василия Макаровича Шукшина.
SM News 05:30
Общество
Россия стала девятой в мире по числу зараженных коронавирусом
По последним данным, в России заболели уже 87 147 человек. Первое место в списке у США, где выявили почти 966 тыс. заразившихся COVID-19.
Газета.Ru 04:12
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Lenta.ru 06:04
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Общество
В Севастополе подтверждено пять новых случаев коронавируса
Пять новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Севастополе. Об этом сообщил врио Губернатора города Михаил Развожаев.
Форпост Севастополь 25 апреля в 05:25
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Космос
Ракетный двигатель Merlin из США впервые превзошел российский РД-180
Актуальные Новости 25 апреля в 13:21
Здоровье
65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
Новые случаи заражения выявлены на территории 19 городов и районов Ростовской области.
Kursk.com вчера в 06:01
Общество
В Челябинской области могут ввести обязательный масочный режим
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области сообщил, что в регионе по примеру Екатеринбурга могут ввести обязательный масочный режим для всех.
Уральский меридиан 06:42
Общество
Непродовольственные магазины открыли в Липецкой области
С понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
Kursk.com 02:09
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Здоровье
Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Нижний Новгород 04:31