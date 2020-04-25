В апреле правительство уже на четыре месяца дало отсрочку по уплате страховых взносов для ИП из реестра малого и среднего бизнеса, относящихся к наиболее пострадавшим отраслям.В число наиболее пострадавших сфер экономики изначально включили девять отраслей, в том числе общепит, гостиничный бизнес, авиаперевозки, бытовые услуги, туризм, транспорт.

Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для пострадавших МСП

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