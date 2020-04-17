Общество
РЕН ТВМишустин утвердил передачу регионам коечного фонда
"Известия" Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда.
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Здоровье
Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1,2 тысячи после пересчета
Число жертв выросло на 1290 — до 3869 человек. Число случаев заражения выросло на 325 — до 50 333.
НТВ 03:13
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Интерфакс - Россия 00:34
Общество
Bloomberg прогнозирует возможный дефицит кофе из-за коронавируса
В Южной Америки из-за коронавируса может возникнуть нехватка рабочих, собирающих кофейные зерна, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 16:16
Политика
Солодов отправил правительство Камчатки в отставку
Правительство Камчатского края отправлено в отставку. Постановление об этом подписал врио губернатора Владимир Солодов.
EastRussia 01:26
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
Транспорт
В Москве потребовали увольнять таксистов за пассажиров без пропусков
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) призвала агрегаторы такси, которые работают в столице, прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков.
РБК 21:32
Хоккей
Агент Мозякина: «Переговоры с „Металлургом“ продолжаются»
Агент нападающего «Металлурга» Сергея Мозякина Сергей Паремузов в интервью «СЭ» отметил, что вариант, при котором форвард останется в уральском клубе, еще существует.
Спорт-Экспресс вчера в 08:05
Политика
Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить
Напомним, что на Украине до 24 апреля действует режим карантина.
Российская газета 17:32
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Общество
В России запретили продажу алкоголя в жилых домах
Регионам дали право полностью запрещать продажу алкоголя в объектах общепита в жилых домах или вводить дополнительные ограничения, увеличивающие минимально возможную площадь подобных заведений.
Lenta.ru 11:56
Киберспорт
Плей-офф ESL One Los Angeles Online: OG переиграли Team Secret
OG одержали победу над командой Team Secret в полуфинале верхней сетки ESL One Los Angeles Online.
Inc-news.ru 16:58
Футбол
Экс-президент «Барселоны» хочет вновь возглавить клуб
Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет вновь возглавить клуб, сообщает Goal.
Газета.Ru 21:30
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Японский автопроизводитель Nissan готовит к премьере новое поколение кроссовера Nissan X-Trail.
Автоновости дня 01:23
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 05:51
Музыка
Little Big выступят на концерте «Евровидения»
Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light.
Lenta.ru вчера в 08:58
Здоровье
Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19
Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
Общество
В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
МЧС рекомендует россиянам использовать при появлении симптомов коронавируса респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
РИА Новости 20:33
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Общество
Власти Японии решили раздать деньги всем жителям страны из-за эпидемии
Власти Японии решили с мая начать прямые выплаты всем жителям страны в качестве меры поддержки во время кризиса.
РБК 05:53
Общество
ФСБ задержала нового замглавы Хакасии при получении взятки
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали заместителя главы Хакасии Валентина Коновалова Сергея Новикова при получении взятки в размере 2 млн рублей.
Известия 14:13
Экономика
Депутат-рыбопромышленник на Сахалине заработал за год 6 млрд рублей
Господин Пашков может стать рекордсменом по доходам среди депутатов региональных заксобраний — в прошлом году лучшим был результат в 4,4 млрд у челябинского парламентария Константина Струкова.
Коммерсантъ 04:53
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Футбол
Слуцкий сравнил Думбия с 70-летним человеком
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во время совместного эфира в Youtube «Спорт-Экспресса» со «Сколтехом» высказался относительно бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбья.
Спорт-Экспресс 06:20
Общество
Депутаты попросили президента начать выплаты пособий всем россиянам
Платежеспособность россиян вскоре может оказаться под угрозой из-за ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом нового типа и перестанут покупать товары в прежнем объеме.
Московский Комсомолец 21:00
Интернет
TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту
Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости 14:58
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
Армия и оружие
СБУ рапортует: Задержали в Одессе вероятного соратника Козицына и Стрелкова
СБУ задержала в Одессе жителя Донецка, разыскиваемого Главным управлением СБУ по Донецкой и Луганской областям как «боевика террористической организации ДНР».
Евразия Daily 11:27