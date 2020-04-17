Общество

РЕН ТВРЕН ТВМишустин утвердил передачу регионам коечного фонда

"Известия" Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда.
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Мишустин велел передать регионам коечный фонд для пациентов с коронавирусом

Интерфакс12:53

Мишустин поручил передать регионам коечный фонд для больных коронавирусом

РБК12:50

Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник

ТАСС12:54

Мишустин: 45 тысяч коек будет дополнительно развернуто в федеральных клиниках в регионах

Эхо Москвы12:35

Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц

Известия12:30

Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда

РИА Новости13:03

Правительство передало регионам коечный фонд в размере 60 больниц

Взгляд.ру12:45
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:43, Ашберн
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Агент нападающего «Металлурга» Сергея Мозякина Сергей Паремузов в интервью «СЭ» отметил, что вариант, при котором форвард останется в уральском клубе, еще существует.
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Напомним, что на Украине до 24 апреля действует режим карантина.
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Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
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В России запретили продажу алкоголя в жилых домах

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Плей-офф ESL One Los Angeles Online: OG переиграли Team Secret

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Экс-президент «Барселоны» хочет вновь возглавить клуб

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет вновь возглавить клуб, сообщает Goal.
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Японский автопроизводитель Nissan готовит к премьере новое поколение кроссовера Nissan X-Trail.
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Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса

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В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

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TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту

Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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