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Российская газета
Российская газета

Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, утвердив проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Налог у источника в отношении дивидендов и процентов будет увеличен до 15 процентов.В источнике
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Взгляд.ру

Мишустин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

Взгляд.ру03:06
РБК

Россия после Кипра пересмотрит соглашение по налогам с Мальтой

РБК03:31
РИА Новости

Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении

РИА Новости03:29
Известия

Россия и Мальта пересмотрят условия налогового соглашения

Известия03:22
Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Коммерсантъ03:44
Интерфакс

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Интерфакс03:03
ТАСС

Кабмин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

ТАСС02:54

Количество нижегородцев-миллиардеров увеличилось по итогам 2019 года

Как сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области, по итогам декларационной кампании 15 нижегородцев заявили о полученных в 2019 году доходах более 1 млрд рублей.
НТА-Приволжье04:32

Семь стран СНГ проверят боеготовность объединённой системы ПВО

Москва, 11 сентября 2020, 09:36 — REGNUM Семь стран Содружества Независимых государств сегодня, 11 сентября, проведут проверку боевой готовности объединённой системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе тренировки.
REGNUM02:36

Российский 5G сделают в Китае

Стоимость закупки в МТС не раскрывают, но источник, знакомый с деталями проекта, утверждает, что инвестиции в него составят 7,5 млрд руб. Ранее МТС также закупила оборудование и программное обеспечение на 10 млрд руб. у Ericsson для модернизации сети до 5G в Центральном федеральном округе в 2020 – 2026 годах, сообщал "Ъ" 26 марта.
Коммерсантъ17:59

Консоль нового поколения Xbox Series X показали с необычного ракурса

За прошедшую неделю Microsoft опубликовала огромное количество информации о своих новых консолях — Xbox Series S и Xbox Series X. И именно последнюю, как ни странно, показали с необычного ракурса, раскрыв одну очень интересную особенность новинки.
Ferra04:22