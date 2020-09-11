Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой
Смотрите также
МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний
СК возбудил дело из-за избиения малолетнего ребенка под Омском
Белоруска Азаренко победила Серену Уильямс в полуфинале US Open
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
ФРГ предложит приостановить проект «Северный поток-2»
В России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
Госдума и бундестаг выпустили заявление по ситуации с Навальным
Путин отказался от проведения прямой линии в этом году
В Санкт-Петербурге из-за непогоды пострадали два человека
В Москве выявили максимальное с конца июня число новых случаев COVID-19
Папа римский назвал секс и хорошую еду «божественным» удовольствием
Посол РФ подарил Лукашенко старую карту с Белоруссией в составе России
Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального
Минпромторг не поддержал идею двойных ценников в магазинах
МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний
В Москве выявили максимальное с конца июня число новых случаев COVID-19
В России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального
ФРГ предложит приостановить проект «Северный поток-2»
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»
Литва признала Тихановскую избранным президентом Белоруссии
«Даллас» обыграл «Вегас» благодаря голу Радулова в овертайме
Белоруска Азаренко победила Серену Уильямс в полуфинале US Open
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, утвердив проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Налог у источника в отношении дивидендов и процентов будет увеличен до 15 процентов.В источнике
Подробнее о событии