Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой
Смотрите также
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
В российских магазинах планируют ввести двойные ценники
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Умер знаток "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов
Ученые создали мобильный датчик для проверки качества продуктов
Магазины пообещали закрыть в случае второй волны коронавируса
ФРГ предложит приостановить проект «Северный поток-2»
В деле с задержанием в Белоруссии 33 граждан РФ обнаружили участие ЦРУ
Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок
Госдума и бундестаг выпустили заявление по ситуации с Навальным
В российских магазинах планируют ввести двойные ценники
МВД готовит дополнительный запрос в Германию по Навальному
РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
ФРГ предложит приостановить проект «Северный поток-2»
Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»
«Даллас» обыграл «Вегас» в овертайме в третьем матче серии
Белоруска Азаренко победила Серену Уильямс в полуфинале US Open
Трамп заявил о наличии у США никем не виданных систем вооружений
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, утвердив проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Налог у источника в отношении дивидендов и процентов будет увеличен до 15 процентов.В источнике
Подробнее о событии
Россия и Кипр договорились об изменениях в соглашение об избежании двойного налогообложения
Наша версиявчера в 04:15