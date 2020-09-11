Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, утвердив проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Налог у источника в отношении дивидендов и процентов будет увеличен до 15 процентов.В источнике
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Россия и Кипр договорились об изменениях в соглашение об избежании двойного налогообложения
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