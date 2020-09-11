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Российская газета
Российская газета

Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, утвердив проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Налог у источника в отношении дивидендов и процентов будет увеличен до 15 процентов.В источнике
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Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Коммерсантъ03:44
РБК

Россия после Кипра пересмотрит соглашение по налогам с Мальтой

РБК03:31
ТАСС

Кабмин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

ТАСС02:54
Интерфакс

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Интерфакс03:03
Известия

Россия и Мальта пересмотрят условия налогового соглашения

Известия03:22
Наша версия

Россия и Кипр договорились об изменениях в соглашение об избежании двойного налогообложения

Наша версиявчера в 04:15
ИА Клерк.Ру

Россия и Кипр договорились о 15% налоге на дивиденды

ИА Клерк.Рувчера в 02:58

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомостивчера в 08:43
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СК Белоруссии отказался заводить дела о насилии против протестующих

Следственный комитет Белоруссии (СК) отказал члену координационного совета оппозиции республики и экс-министру культуры страны Павлу Латушко в возбуждении уголовных дел из-за насилия белорусских силовиков в отношении протестующих.
РБК04:06
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