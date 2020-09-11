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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Россия пересмотрит Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Правительство утвердило проект протокола для внесения изменений, сообщается на сайте Белого дома. Это касается увеличения налога до 15% на дивиденды и проценты.В источнике
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Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Коммерсантъ03:44
Известия

Россия и Мальта пересмотрят условия налогового соглашения

Известия03:22
РИА Новости

Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении

РИА Новости03:29
РБК

Россия после Кипра пересмотрит соглашение по налогам с Мальтой

РБК03:31
Взгляд.ру

Мишустин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

Взгляд.ру03:06
Интерфакс

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Интерфакс03:03
ТАСС

Кабмин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

ТАСС02:54

Большинство россиян выступили за введение гарантированного дохода

В ходе исследования выяснилось, что чем выше доход, тем больше сторонников реализации идеи ежемесячной фиксированной выплаты: среди сограждан с зарплатой до 30 тыс. рублей в месяц такой доход хотели бы иметь 68% респондентов, среди россиян, зарабатывающих от 80 тыс. рублей ежемесячно эта доля составляет 74%.
Интерфакс04:08
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Госдума и бундестаг выпустили заявление по ситуации с Навальным

Парламентские группы по связям России и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера Алексея Навального с участием немецких, российских и независимых экспертов, следует из заявления, подписанного председателями обеих групп – Робби Шлундом с немецкой стороны и Павлом Завальным – с российской.
Взгляд.ру04:11
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Песков ответил на призывы к России расследовать дело Навального

Россия де-факто проводит проверки и расследования по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках доследственной проверки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.
Ведомости06:25
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МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

Кира Ярмыш, Илья Пахомов, Владлен Лось, Георгий Албуров и Павел Зеленский на вопросы ответили, тогда как постоянно проживающая в Великобритании Марина Певчих 20 августа уклонилась от дачи объяснений.
РИА Новости03:57
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Рассекречены моторы нового Hyundai Tucson и дата начала производства

Под капотом модели применят 2,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 290 л.с. Такие агрегаты будут применены в отношении модификаций N Line и N. Кроме того, в базовой комплектации кроссовер получил 1,6-литровый мотор, мощность которого равна 230 л.с. Также клиенты смогут выбрать модель с гибридной установкой.
Rusargument06:21
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Церковный суд решил отстранить от церкви схимонаха Сергия

Официальный представитель епархии Анжела Тамбова сказала агентству ura.ru, что если церковное руководство одобрит это решение, то связь Сергия с Русской Православной Церковью будет окончательно разорвана.
Эхо Москвывчера в 06:07
1,2K

Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметкивчера в 09:31
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