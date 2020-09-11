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Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой. Об этом сообщает сайт правительства России. Кабмин пересмотрит Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой — проект протокола утверждён.В источнике
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Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Коммерсантъвчера в 03:44
РИА Новости

Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении

РИА Новостивчера в 03:29
Наша версия

Россия и Кипр договорились об изменениях в соглашение об избежании двойного налогообложения

Наша версия10 сентября в 04:15
ТАСС

Кабмин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

ТАССвчера в 03:15
Интерфакс

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Интерфаксвчера в 03:03
Известия

Россия и Мальта пересмотрят условия налогового соглашения

Известиявчера в 03:22
ИА Клерк.Ру

Россия и Кипр договорились о 15% налоге на дивиденды

ИА Клерк.Ру10 сентября в 02:58

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUM21:34
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Microsoft показал Xbox Series S еще в июле. Тогда консоль никто не заметил

Microsoft опубликовала в официальном твиттере Xbox скриншот с июльского видео, на котором на заднем плане видна Xbox Series S. Консоль появлялась во время выступления Фила Спенсера, руководителя игрового подразделения Xbox, на Gamelab20.
Cyber.sports.ru04:32
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В Индии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Индийские медики выявили за минувшие сутки более 97,5 тысячи случаев коронавируса, это самый большой рост числа заболевших в стране за сутки с начала пандемии коронавируса, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.
РИА Новости02:38
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Единая система ПВО стран СНГ пройдет проверку на боеготовность

По данным военного ведомства, 11 сентября более 130 командных пунктов и пунктов управления различного уровня семи государств СНГ приступили к совершенствованию взаимодействия органов управления объединенной системы ПВО стран Содружества.
Военное деловчера в 03:52
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Теннисист Медведев поскандалил с судьей и не вышел в финал US Open

Россиянин вспылил после того, как линейный судья не зафиксировал попадание мяча за пределы площадки, а судья на вышке не разрешил теннисисту использовать челлендж, так как тот слишком поздно его запросил.
РЕН ТВ23:29