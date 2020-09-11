Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой. Об этом сообщает сайт правительства России. Кабмин пересмотрит Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой — проект протокола утверждён.В источнике
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Россия и Кипр договорились об изменениях в соглашение об избежании двойного налогообложения
Наша версия10 сентября в 04:15