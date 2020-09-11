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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Кабмин России одобрило проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.В источнике
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Взгляд.ру

Мишустин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

Взгляд.ру03:06
РБК

Россия после Кипра пересмотрит соглашение по налогам с Мальтой

РБК03:31
РИА Новости

Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении

РИА Новости03:29
Известия

Россия и Мальта пересмотрят условия налогового соглашения

Известия03:22
Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Коммерсантъ03:44
Интерфакс

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Интерфакс03:03
ТАСС

Кабмин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

ТАСС02:54

Китай ввел ограничения на работу американских дипломатов в стране

Китай вводит ограничения на работу американских дипломатов в КНР в ответ на аналогичные меры в отношении сотрудников китайских дипмиссий в США, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Китай ввел ограничения на работу американских дипломатов в стране
РИА Новости07:11

Лавров связал высказывания Тихановской с ее пребыванием в Литве

Министр считает, что с Тихановской происходят "зримые метаморфозы", которые возможно происходят из-за того, что "она находится в Вильнюсе, в столице Литвы, которая не скрывает также своих амбиций в отношении Белоруссии и ее будущего".
Sputnik Литва07:31

В Берлине не расценивают ситуацию с Навальным как двусторонний вопрос

В Берлине случившееся с Алексеем Навальным не считают вопросом двусторонних отношений ФРГ и России, поэтому германское правительство обратилось в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО), заявил представитель германского кабинета министров Штеффен Зайберт.
Интерфакс06:11
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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Финляндия смягчила ограничения на поездки для туристов

По словам министра внутренних дел Марии Охисало, туристические поездки будут разрешены со странами, в которых число заражений коронавирусом за последние две недели не превысило 25 случаев на 100 тысяч жителей.
Петрозаводск говорит01:02

В МО объяснили попытки бомбардировщиков США пролететь над Россией

Национальный центр управления обороной России сообщал 4 сентября о попытке трех бомбардировщиков В-52Н ВВС США приблизиться к российской границе над Черным морем, а также о перехватах одного В-52Н над Балтийским и Черным морями в конце августа.
Известия07:39
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