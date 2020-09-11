Лавров связал высказывания Тихановской с ее пребыванием в Литве

Министр считает, что с Тихановской происходят "зримые метаморфозы", которые возможно происходят из-за того, что "она находится в Вильнюсе, в столице Литвы, которая не скрывает также своих амбиций в отношении Белоруссии и ее будущего".