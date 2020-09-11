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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Кабмин России одобрило проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.В источнике
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РБК

Россия после Кипра пересмотрит соглашение по налогам с Мальтой

РБКвчера в 04:12
Интерфакс

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Интерфаксвчера в 03:03
РИА Новости

Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении

РИА Новостивчера в 03:29
Известия

Россия и Мальта пересмотрят условия налогового соглашения

Известиявчера в 03:22
ТАСС

Кабмин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

ТАССвчера в 03:15
Взгляд.ру

Мишустин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

Взгляд.рувчера в 03:06
Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Коммерсантъвчера в 03:44

Финляндия смягчила ограничения на поездки для туристов

Согласно словам министра транспорта и связи Тимо Харакка, новая модель въезда в страну поможет перейти от слишком жестких ограничений к особой системе, когда туристы будут въезжать в страну из любых других стран, если у него будет отрицательный тест на коронавирус.
Финляндия смягчила ограничения на поездки для туристов
ToDay News Ufaвчера в 08:39

Комплексы ПВО НАТО сбили в Ливии два истребителя МиГ-29

Заместитель директора разведки африканского командования вооружённых сил США контр-адмирал Хайди Берг выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что в небе над Ливией были сбиты два российских истребителя МиГ-29.
Avia.pro17:39
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Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
РИА Новостивчера в 09:33
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ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной

"Подлежат рассмотрению 23 сентября 2020 года: рассмотрение представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Добрыниной Юлии Валериевны по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.
РИА Новости19:08
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ruвчера в 02:25
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