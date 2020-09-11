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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Кабмин России одобрило проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.В источнике
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Известия

Россия и Мальта пересмотрят условия налогового соглашения

Известия03:22
РБК

Россия после Кипра пересмотрит соглашение по налогам с Мальтой

РБК03:31
РИА Новости

Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении

РИА Новости03:29
Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Коммерсантъ03:44
Взгляд.ру

Мишустин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

Взгляд.ру03:06
Интерфакс

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Интерфакс03:03
ТАСС

Кабмин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

ТАСС02:54

Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомости08:22
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Главный судмедэксперт РФ уволился по собственному желанию

Руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалев уволился по собственному желанию, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве России.
Интерфакс08:25
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Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Ведомости06:18
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Мишустин освободил Людмилу Бокову от должности замглавы Минкомсвязи

Как следует из опубликованного на портале правовой информации распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина, статс-секретарь – заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Людмила Бокова освобождена от занимаемой должности, передает ТАСС.
Инфорос06:46
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Адыгея получит 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным

Майкоп, 11 сентября 2020, 09:34 — REGNUM 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным гражданам будет выделено республике Адыгея из Резервного фонда правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету, решение одобрено 10 сентября правительством РФ.
REGNUM02:34
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ВККС рассмотрит запросы СКР об уголовном преследовании судей

Волгоградскую судью подозревают в получении взятки 23 сентября коллегия решит, давать ли разрешение на уголовное преследование мирового судьи в отставке Надежды Федоровой, судьи Кежемского районного суда Красноярского края в отставке Татьяны Тимохиной и председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной.
Право.ру08:11
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Бывшего журналиста пула Лукашенко арестовали на 15 суток

Суд Фрунзенского района Минска арестовал на 15 суток журналиста белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрия Семченко, которого обвиняли в нарушении порядка проведения массовых акций, сообщает РИА «Новости».
Общественная служба новостей09:34
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