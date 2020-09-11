Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Кабмин России одобрило проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Россия после Кипра пересмотрит соглашение по налогам с Мальтой

РБК04:12
Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Коммерсантъ03:44
Известия

Россия и Мальта пересмотрят условия налогового соглашения

Известия03:22
РИА Новости

Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении

РИА Новости03:29
ТАСС

Кабмин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

ТАСС03:15
Взгляд.ру

Мишустин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

Взгляд.ру03:06
Интерфакс

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Интерфакс03:03

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.
Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
РИА Новости13:14
62

Михаила Ефремова перевели в другую камеру в СИЗО

Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, перевели из карантинной камеры в обычную, передает RT со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Георгия Иванова, который навестил артиста в СИЗО.
Аргументы и Факты12:15
40

Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
РИА Новости09:33
494

«Норникель» назвал неоправданно высокой сумму иска Росприроднадзора

Росприроднадзор при оценке ущерба от разлива дизельного топлива под Норильском использовал неоправданно высокий для компании коэффициент, заявил первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.
Ведомости10:40

Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Интерфакс11:30
509

Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Ведомости06:18
144

Финляндия упростит для иностранных туристов въезд в страну

Как пишут РИА Новости со ссылкой на власти Финляндии, было принято решение считать благополучной обстановку в стране, где заболеваемость COVID-19 составляет 25 случаев на 100 тысяч человек за последние 14 дней.
Телеканал Санкт-Петербург06:57
5

Volkswagen стал одним из лидеров премии «Автомобиль года в России»

Наибольшее количество наград национальной премии «Автомобиль года в России» собрали автомобили Volkswagen и стал «любимой маркой в массовом сегменте», 10 сентября сообщает «Радио 1». Всего за автомобили голосовали в 24 номинациях.
ИА Красная Весна05:21
2

Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ

Сообщается, что право на бесплатную газификацию загородного жилья получат все жители регионов, участвующих в пилотном проекте, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на своих участках.
Трудвчера в 12:02
1,2K

«Газпром» может сократить инвестпрограмму на 2020 год на 17%

«В соответствии с инвестиционной программой на 2020 год в новой редакции, общий объем освоения инвестиций составит 922,489 млрд руб. – на 182,235 млрд руб. меньше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2019 года», - говорится в сообщении.
Rambler News Service12:07

Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".
РИА Новости13:06
1