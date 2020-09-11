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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Кабмин России одобрило проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.В источнике
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РБК

Россия после Кипра пересмотрит соглашение по налогам с Мальтой

РБК04:12
Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Коммерсантъ03:44
Интерфакс

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Интерфакс03:03
Известия

Россия и Мальта пересмотрят условия налогового соглашения

Известия03:22
ТАСС

Кабмин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

ТАСС03:15
Взгляд.ру

Мишустин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

Взгляд.ру03:06
РИА Новости

Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении

РИА Новости03:29

Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
РИА Новости10:10
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

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Ведомости08:22
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«Норникель» назвал неоправданно высокой сумму иска Росприроднадзора

Росприроднадзор при оценке ущерба от разлива дизельного топлива под Норильском использовал неоправданно высокий для компании коэффициент, заявил первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.
Ведомости10:40