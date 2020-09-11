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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Кабмин России одобрило проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.В источнике
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Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Коммерсантъвчера в 03:44
ИА Клерк.Ру

Россия и Кипр договорились о 15% налоге на дивиденды

ИА Клерк.Ру10 сентября в 02:58
Известия

Россия и Мальта пересмотрят условия налогового соглашения

Известиявчера в 03:22
ТАСС

Кабмин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

ТАССвчера в 03:15
Интерфакс

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Интерфаксвчера в 03:03
Наша версия

Россия и Кипр договорились об изменениях в соглашение об избежании двойного налогообложения

Наша версия10 сентября в 04:15
РИА Новости

Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении

РИА Новостивчера в 03:29

Суд в США получил список лиц, которые якобы вмешивались в выборы

В суде штата Вирджиния специальный агент Секретной службы США Хизер Тернер дала показания, на основании которых суд якобы получил списки участников «проекта Лахта», которые, по заявлению американской стороны, в 2017 году «создали возможности для охвата миллионов американцев через зарегистрированные на вымышленных лиц аккаунты в соцсетях, в том числе через использование политической рекламы».
Суд в США получил список лиц, которые якобы вмешивались в выборы
Профиль00:11
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Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил союзникам страны по Вышеградской четверке — Венгрии, Словаки и Чехии — ввести безвизовый режим для белорусов, и они поддерживают это предложение.
Lenta.ruвчера в 10:07
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости19:08
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РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Как отмечает издание, введение бесплатного проезда в общественном транспорте будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РИА Новостивчера в 06:24
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