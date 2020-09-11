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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Кабмин России одобрило проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.В источнике
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Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Коммерсантъ03:44
Взгляд.ру

Мишустин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

Взгляд.ру03:06
РИА Новости

Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении

РИА Новости03:29
Известия

Россия и Мальта пересмотрят условия налогового соглашения

Известия03:22
РБК

Россия после Кипра пересмотрит соглашение по налогам с Мальтой

РБК03:31
Интерфакс

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Интерфакс03:03
ТАСС

Кабмин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

ТАСС02:54

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что накануне президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года, американским политикам задают вопросы о том, кто больше вмешивается в них: Россия, Китай или Иран.
ТАСС07:58
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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В МО объяснили попытки бомбардировщиков США пролететь над Россией

Национальный центр управления обороной России сообщал 4 сентября о попытке трех бомбардировщиков В-52Н ВВС США приблизиться к российской границе над Черным морем, а также о перехватах одного В-52Н над Балтийским и Черным морями в конце августа.
Известия07:39
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LG Electronics выпустила LG MAGNIT, предназначенный для светодиодных вывесок

LG Electronics выпустило на этой неделе на ключевые рынки Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока LG MAGNIT, предназначенный для светодиодных вывесок, обеспечивающий новаторское качество изображения и долговечность, благодаря фирменной технологии отображения LG Black Coating, а также упрощённой установке блочно-сборочной конструкции.
АК&Мвчера в 05:28

Козак прибыл в Берлин на переговоры в «нормандском формате»

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прилетел в Берлин, где пройдут переговоры советников глав государств и правительств "нормандского формата" по вопросу урегулирования в Украине.
Московский Комсомолец07:39
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Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском07:10
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Украина не возобновит импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Украина не планирует возобновлять импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который был приостановлен в связи с коронавирусом, заявила в пятницу и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец.
РИА Новости06:38
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметкивчера в 09:31
1,2K